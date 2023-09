Antora Energy, l’invention d’une batterie thermique au carbone révolutionnaire

Grâce aux soutiens de Bill Gates, Antora Energy est sur le point de lancer une batterie thermique permettant de stocker l’énergie verte à un coût d’environ 50 fois moins cher par rapport aux accumulateurs lithium-ion. Le concept n’est pas totalement nouveau. Une autre entreprise, Rondo, a conçu des batteries thermiques « grille-pain en brique » par exemple. Mais la technologie de la start-up, financée par le fondateur de Microsoft, présente plus d’avantages que celle de son concurrent qui implique l’utilisation de briques d’argile placées dans des conteneurs isolés. En effet, Antora utilise des blocs de carbone à la place.

Des températures extrêmement élevées

Grâce à ce matériau, la batterie thermique d’Antora peut fournir de la chaleur à des températures de plus de 2 000 °C, contre seulement 1 500 °C pour celle de Rondo. Les blocs de carbone utilisés pour le stockage sont facilement accessibles étant donné qu’ils peuvent être issus de processus industriels. De plus, ils ne présentent pas de danger pour l’environnement, contrairement à l’argile, dont l’exploitation des gisements peut entraîner des désastres écologiques. Par ailleurs, le carbone solide possède une excellente conductivité thermique ainsi qu’une résistance mécanique élevée.

Une densité énergétique plus élevée

Outre ces différents atouts, Antora affirme que ses batteries thermiques au carbone ont une densité énergétique élevée, ce qui les rend peu encombrantes. Comme les modèles créés par Rondo, elles se présentent sous la forme d’un conteneur, mais plus petites à capacité égale. Pour stocker la chaleur dedans, on chauffe les blocs de carbone avec de l’énergie renouvelable. La chaleur stockée pourra ensuite être extraite à tout moment pour produire de l’électricité ou de l’énergie thermique afin de répondre aux besoins des industries.

Des panneaux thermophotovoltaïques pour créer de l’électricité

Pour récupérer l’énergie sous forme de chaleur, il suffit d’utiliser des tubes spécialement pensés à cet effet. Pour l’extraire sous forme d’électricité, on emploie des panneaux thermophotovoltaïques qui procurent un meilleur rendement de conversion par rapport aux turbines à vapeur, plus précisément d’environ 40 % contre seulement 35 % pour ces dernières. L’utilisation de blocs de carbone constitue également un avantage de taille, car ils restent solides même à des températures deux fois plus élevées que le point de fusion de l’acier, garantissant une grande fiabilité.

Bref, grâce à son efficacité et à son caractère écologique, cette batterie thermique révolutionnaire pourrait largement contribuer à la réduction de l’empreinte carbone des industries lourdes. Ces dernières sollicitent des solutions de stockage fiables et performantes pour pouvoir tirer pleinement parti des énergies renouvelables. Plus d’infos : antoraenergy.com.

