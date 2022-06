Aqueduck : une maman invente deux dispositifs pour rendre plus accessible les robinet d’eau aux plus petits

Comment faire pour que les enfants puissent se laver les mains quand ils n’ont pas la possibilité d’atteindre le robinet ? Et comment faire pour qu’ils ne se cognent pas dessus s’ils se trouvent sur un tabouret, ou marchepieds ? C’est à ces questions qu’une maman américaine, Susanna Lee tente de répondre avec ses inventions : l’Aqueduck, et la rallonge de robinet… Ces deux inventions, sorties en 2010 sont, comme souvent, nées d’un besoin personnel de cette maman de trois enfants, qui s’est trouvée confrontée à l’inaccessibilité lors d’un séjour à Disneyland. Rien n’existait, alors elle l’a inventé ! Découverte.

L’Aqueduck c’est quoi ?

Pour laver les mains d’un enfant sur un lavabo de « taille adulte », et surtout en voyage, il faut porter l’enfant, pour qu’il puisse atteindre le filet d’eau… La position est inconfortable pour le parent et pour l’enfant, avec le risque pour les petits de se cogner contre le robinet. Susanna a alors inventé un petit accessoire en plastique sans phtalate, BPA ni plomb qui ne s’altère pas au contact de l’eau. Ce petit objet qui ressemble à un bec de canard s’installe en quelques secondes sur le robinet et permet d’obtenir un filet d’eau en cascade, plus proche du bord du lavabo, et donc plus accessible pour l’enfant.

Dans la baignoire, c’est aussi une protection pour l’enfant qui a tendance à se cogner dans le robinet qui est juste à la hauteur de sa tête quand il est assis ! Et si vous utilisez une baignoire d’enfant dans votre baignoire, la rallonge de robinet permet un plus grand dégagement pour rincer les cheveux par exemple.

La rallonge de robinet c’est quoi ?

Un robinet pour un enfant, c’est aussi la problématique de ne pas pouvoir l’ouvrir tout seul… A l’évidence, l’ouverture du robinet et notamment de l’eau chaude doit se faire en la présence d’un adulte, mais les enfants doivent aussi apprendre à se débrouiller seuls. Parce qu’elle en avait assez de soulever chacun de ses trois enfants pour qu’ils se lavent les mains, Susanna a également inventé une rallonge qui vient se fixer sur les robinets avec mélangeur central…

D’ailleurs, la rallonge à poignée unique contrôle le débit d’eau chaude et froide et dispose d’ailes “Ducky” pour aider à maintenir l’eau à la bonne température ! Vous trouverez la rallonge au prix de 24.99€ sur Amazon (actuellement en rupture de stock) ou sur le site Aqueduck au prix de 14.99$, plus frais de port.

Et ces deux inventions ne sont pas que pour les enfants !

Ces deux petits accessoires peuvent sembler bien inutiles ou seulement utiles pour les enfants… Mais détrompez-vous, ils peuvent aussi être une aide formidable pour les personnes en fauteuils roulants, ceux qui ont un handicap temporaire, ou encore les personnes de petite taille ! Ils peuvent s’avérer d’une grande utilité, notamment en voyage, car dans les hôtels ou espaces publics, rares sont les sanitaires adaptés aux enfants non ? Et ne vous inquiétez pas pour votre lavabo ou votre robinet, les produits Aqueduck sont conçus en caoutchouc souple, et ne provoqueront aucun dommage à vos installations !

