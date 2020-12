Ce dongle doublerait la durée de vie des smartphones (et leurs batteries) en limitant la recharge excessive

De nos jours, la charge rapide fait partie des arguments de vente des constructeurs. Il s’agit certes d’une fonctionnalité qui s’avère pratique, mais a aussi ses inconvénients. À terme, elle affecte de manière négative la longévité de la batterie. Le fait de raccourcir le temps de charge implique effectivement une augmentation de la tension de charge, ce qui entraine la surchauffe de l’accumulateur, réduisant ainsi sa durée de vie. Avec sa solution nommée Battery Guard, Canal Electronics veut nous permettre de tirer parti des avantages de la charge rapide tout en limitant ses effets négatifs.

Un dongle de charge intelligent

Compatible avec les terminaux iOS et Android, la Battery Guard ressemble à un dongle qu’il convient de placer entre le smartphone et le chargeur. Avant d’atteindre le téléphone, le courant fourni par le chargeur y est donc traité afin de préserver l’état de santé de la batterie. En substance, le dispositif a pour rôle de réguler la vitesse de charge.

L’accessoire a été créé en partant du constat selon lequel la plupart des utilisateurs ont l’habitude de charger leur téléphone pendant la nuit afin de pouvoir profiter ensuite d’une journée d’utilisation tranquille. Or, cette habitude affecte négativement la longévité de la batterie sur le long terme. Disposant de sa propre application mobile, le dongle nous permet du coup de choisir l’heure à laquelle nous nous réveillerons afin d’optimiser la charge, et ce, tout en s’assurant que l’accumulateur ne soit pas en surchauffe.

Un accessoire à moins de 30 dollars

La Battery Guard peut générer une charge rapide de 20V via USB-C et 5V via USB Type-A. Autant dire qu’il est compatible avec la plupart des chargeurs « rapides » du marché. Dans le but de tester l’efficacité de son produit, Canal Electronics affirme avoir chargé 12 batteries suivant un cycle de charge de 470 fois. Les résultats auraient été très prometteurs avec un taux de dégradation de la batterie inférieur à 50 % grâce à la capacité à contrôler les pics de température.

En ce qui concerne son prix, cet accessoire intelligent est facturé 25 dollars. Sachez que Canal Electronics a ouvert une campagne Kickstarter dans l’espoir de réunir suffisamment de sommes pour lancer son produit. À l’heure où l’on écrit ces quelques lignes, celle-ci a déjà récolté 11 650 dollars sur un objectif de 20 000 dollars.