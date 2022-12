Cet accessoire (gratuit) peut vous faire économiser jusqu’à 35 % sur votre facture de chauffage

Lorsque deux entreprises collaborent pour nous permettre d’économiser 35 % sur notre facture d’électricité, il faut en parler, car les factures d’énergie et notamment d’électricité pourraient s’avérer très lourdes en 2023… Malgré le bouclier tarifaire mis en place par l’État, les prix vont flamber, alors autant limiter les dégâts pour l’année prochaine puisque pour cette année, c’est compromis. Les deux entreprises qui ont collaboré sont Effy, numéro un de la rénovation énergétique en ligne, et pionniers du secteur et Tiko, une entreprise qui propose des solutions écocitoyennes pour rendre les appareils qui ne le sont pas encore, connectés. Tiko est donc un outil proposé gratuitement par Effy, qui s’installe en quelques heures et qui va vous permettre un gain de 35 % sur une année. Découverte.

Tiko, qu’est-ce que c’est exactement ?

15 %, c’est le montant annoncé de la hausse dès le mois de février prochain. Pour cette année, installer Tiko ne vous fera pas gagner grand-chose, le mal est fait ! Mais nous doutons du fait que les prix soient revus à la baisse dans l’immédiat, souvent les augmentations provisoires deviennent pérennes. Tiko est en réalité un dispositif connecté, qui s’installe sur vos radiateurs « non connectés », vous savez les fameux grille-pains ultra-gourmands en énergie ! Il n’est pas un gadget, mais un véritable système de pilotage à distance via une application sur smartphone, qui permet de gérer sa consommation d’électricité.

Comment ça marche ?

En moins de deux heures, la solution Tiko va vous permettre de moderniser votre installation de chauffage. Concrètement, lorsque vous recevrez votre pack, il vous suffira d’installer un boitier sur chaque radiateur, ainsi que la centrale évidemment. L’idée n’étant pas de baisser le chauffage partout, tout le temps, dans votre maison, mais de l’utiliser à bon escient. Par exemple, vous n’avez pas forcément besoin de la même température dans la chambre que dans le salon. Avec Tiko, vous pourrez programmer le radiateur de la chambre à 15° C, et celui du salon à 19° C ou 20° C en fonction de la température dont vous avez besoin. Vous pourrez rendre chaque radiateur indépendant, ce qui n’est généralement pas le cas avec un thermostat central, qui laisse les radiateurs à la même température.

Une solution économique, mais également écologique…

Lorsque vos radiateurs deviennent obsolètes, ou trop énergivores, il n’existe pas réellement de solution à part celle de les changer en intégralité. Vous allez donc changer des radiateurs qui fonctionnent parfaitement pour des neufs, moins énergivores. Une solution louable, qui n’est pas sans conséquence pour l’environnement puisque vous rachèterez de nouveaux radiateurs. Évitez le remplacement des radiateurs en installant TIKO, c’est de ce fait économiser le CO₂ nécessaire à la fabrication des nouveaux radiateurs, à leur transport et au recyclage de vos vieux radiateurs !

Et Tiko devient gratuit en passant par Effy !

L’entreprise Effy, mobilisée depuis la première heure pour procurer des solutions pratiques aux utilisateurs et les aider à faire des économies d’énergie, a décidé de proposer gratuitement le thermostat intelligent Tiko. Et si nous sommes victimes de délestage comme souvent annoncé depuis plusieurs semaines, TIKO s’arrêtera immédiatement sans aucun effet sur la température dans la maison. Pour bénéficier de l’offre gratuite, il faudra obligatoirement passer par Effy. Sinon, vous pouvez aussi l’acheter via le site Tiko au prix de 9 €, soit une participation aux frais d’installation. Plus d’informations sur ce système économique ? Rendez-vous sur Tiko.