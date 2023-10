Chanvribloc, une brique de construction 100 % naturelle en chanvre et en chaux hydraulique

À l’instar du lin, du coton, de la fibre de bois, de la laine de mouton et du liège, Chanvribloc est un matériau dit « bio-sourcé ». Cette brique composée de chanvre se présente comme une alternative plus écologique aux matériaux classiques tels que la brique en terre cuite traditionnelle ou le béton cellulaire. Elle peut être utilisée dans l’optimisation de l’isolation d’un logement, mais également dans d’autres travaux comme la mise en place d’une cloison.

Un matériau avec d’excellentes performances environnementales

Un matériau réellement écologique doit avoir des performances environnementales plus importantes que les matériaux classiques. Pour déterminer ses performances, il est nécessaire d’analyser la quantité d’énergie non renouvelable et de ressources naturelles consommée lors de sa production, son transport, sa mise en œuvre et sa fin de vie. Il est aussi indispensable d’évaluer la quantité de gaz à effet de serre qu’il dégage, tout au long de son cycle de vie. En prenant tous ces éléments en considération, on peut dire que Chanvribloc est un éco-matériau exemplaire. La production de cette brique de chanvre nécessite 4 fois moins d’énergie que celle d’une brique en terre cuite, grâce à un procédé alliant moulage à froid et séchage à l’air libre.

Au niveau du transport, avec ses 300 kg/m³, Chanvribloc est trois fois moins lourd que la brique en terre cuite (900 kg/m3). Sa faible densité facilite grandement son acheminement vers les chantiers et lui confère une performance thermique nettement supérieure à celle des autres matériaux classiques. En effet, plus un matériau est dense, moins il est efficace en tant qu’isolant. La résistance thermique d’un mur en béton cellulaire de 30 cm d’épaisseur est similaire à celle d’un mur en Chanvribloc d’une épaisseur de 20 cm.

Par ailleurs, il faut savoir que le chanvre absorbe une grande quantité de CO₂, tout au long de sa croissance. En utilisant des briques conçues à partir de cette plante dans la réalisation des murs, des cloisons et de l’isolation de sol d’un logement de 120 m², il est possible de stocker jusqu’à 11 t de CO₂. En d’autres termes, l’impact environnemental de ce type de matériau est négatif. À noter que la durée de vie d’une brique en chanvre Chanvribloc pourrait atteindre 100 ans, à l’instar de la brique en terre cuite.

Un matériau 100 % naturel

Un matériau bio-sourcé comme la laine de mouton, la fibre de bois ou le liège, Chanvribloc se démarque de ceux-ci par son côté 100 % naturel. En effet, ces matériaux d’origine végétale ou animale sont composés de 7 % à 20 % de liants synthétiques tels que le polyester. Chanvribloc, quant à lui, est essentiellement constitué de paille de chanvre (chèvenotte) et de chaux hydraulique. Cette dernière est une poudre minérale composée d’aluminates, de silicates, d’hydroxyde de calcium et d’argile.

Chanvribloc : la mise en œuvre

Contrairement à la laine de roche ou le liège, Chanvribloc n’est pas uniquement réservé aux travaux d’isolation extérieure intérieure. Il peut également être utilisé pour la construction de cloisons, d’une épaisseur allant de 20 à 30 cm, et de murs autoporteurs. La pose des blocs de brique de chanvre doit être effectuée à joints minces et selon la méthode de joints croisés. Pour assembler les blocs, il faut utiliser du mortier-colle. Ce dernier doit être étalé aussi bien sur les faces horizontales que verticales des briques en chanvre déjà installées, à l’aide d’une truelle crantée. Dans le cas où il est nécessaire de réaliser des corrections d’alignement, du niveau des blocs ou de l’aplomb, l’utilisation d’un maillet en caoutchouc est fortement recommandée pour éviter toute dégradation du matériau. Que pensez-vous de cette brique en chanvre ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .