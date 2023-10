Fixang, l’invention d’une fixation magnétique très ingénieuse pour les véhicules de transport

Dans chaque domaine, il existe des inventions qui changent la vie des utilisateurs. Ce peut être le cas dans une cuisine avec l’invention de l’autocuiseur par Denis Papin ou dans d’autres domaines, comme Roland Moréno et sa carte à puce en 1974. Que serions-nous, aujourd’hui, sans notre carte bancaire ni notre carte vitale ? Dans quelques années, ce sont les chauffeurs routiers qui se souviendront de Christophe Prier, routier tout comme eux et inventeur du Fixang. Cette invention sans prétention relève pourtant d’une importance capitale pour lui faciliter le travail et celle de ses millions de collègues à travers le monde. Découverte.

Fixang, le coinceur magnétique qui facilite le chargement

Le monde du transport routier est souvent en quête d’innovations pour résoudre des problèmes courants. Les chauffeurs routiers ont un métier pénible, qui demande parfois de la force ainsi que de la patience. Qui n’a jamais eu maille à partir avec une sangle récalcitrante qui se décroche dès que l’on tire dessus et qui oblige le chauffeur de retourner de l’autre côté pour une nouvelle tentative ? Christophe Prier a récemment fait sensation en inventant le coinceur magnétique Fixang. Lors de l’édition 2022 du concours Lépine, il a obtenu la médaille d’or dans le domaine du transport et de l’industrie avec une pince à trois doigts, constituée d’acier inoxydable et de deux aimants, qui se présente comme LA solution pour les chauffeurs routiers.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Christophe Prier a conçu le Fixang en réponse à un problème fréquent dans le transport de marchandises, en particulier sur des plateaux. Souvent, lorsqu’un conducteur attache une sangle, elle se détache lorsque l’opérateur tente de la serrer de l’autre côté du plateau. Perte de temps, énervement, stress, voilà ce qui résulte généralement de cette opération de chargement. Comme souvent, c’est en rencontrant lui-même ce problème que ce chauffeur routier s’est dit qu’il y avait peut-être un objet à inventer.

Comment fonctionne le Fixang ?

Le Fixang est une pince magnétique à trois doigts décalés, fabriquée en acier inoxydable jusqu’au cuvelage des aimants. Ses deux aimants puissants assurent au Fixang de rester solidement accroché au châssis métallique de la remorque. L’utilisation du produit est simple : on fixe le crochet de la sangle, on insère le coinceur magnétique au-dessus du crochet et on lance la sangle, qui reste solidement en place. L’utilisation de cet « outil » résout le problème de décrochage des sangles d’arrimage, offrant ainsi une solution rapide et efficace aux conducteurs routiers. Grâce à ses deux aimants puissants, il offre une alternative pratique et fiable pour sécuriser les marchandises pendant le transport. Son design en acier inoxydable garantit une durabilité exceptionnelle, répondant aux exigences rigoureuses du secteur du transport routier.

Le Fixang est-il déjà commercialisé ?

La réponse est oui, mais uniquement sur le site internet Fixang. Actuellement en phase de lancement, Christophe Prier cherche à établir un réseau de distribution pour son invention. Son entreprise est à la recherche de revendeurs tout en proposant également la vente directe aux transporteurs travaillant avec des plateaux. À noter que ce produit n’est pas exclusif au transport routier, il peut par ailleurs être utilisé dans le domaine agricole pour sangler les bottes de paille. Et même sur votre remorque, lorsque vous en avez ras-le-bol de faire la girouette autour de votre chargement. Intéressé par cette invention ? Rendez-vous sur fixang.fr. Que pensez-vous de cette ingénieuse invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .