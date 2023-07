Lorsque l’on effectue de longs trajets en voiture, parfois, la monotonie de l’autoroute ou une fatigue passagère provoque un état de somnolence. S’endormir au volant est évidemment dangereux et peut provoquer un accident fatal. Inconscients du danger, certains prennent le volant en étant fatigués ou effectuent de longs trajets sans pause, alors qu’il est recommandé de s’arrêter toutes les deux heures. On se sent invincible jusqu’à ce que notre route rencontre un arbre, un poteau ou une autre voiture, parce que l’on a surestimé ses compétences et sous-estimé sa fatigue. Une jeune adolescente pakistanaise de 13 ans, Bisma Salangi, a inventé des lunettes anti-endormissement révolutionnaire. Une invention si révolutionnaire qu’elle a même séduit la NASA. Découvrez son histoire.

Quelle est cette géniale invention ?

Bisma Salangi, une étudiante pakistanaise de 13 ans de l’école secondaire Evergreen de Karachi, a relevé un défi étudiant en inventant une solution révolutionnaire à ce problème critique de l’endormissement au volant. Cette invention se présente sous la forme d’une paire de lunettes spécialisées conçues pour empêcher les conducteurs de s’endormir au volant. Derrière cette paire de lunettes, on retrouve une technologie de suivi oculaire très perfectionnée. En effet, cette dernière permet de détecter les mouvements des yeux du conducteur qui, lorsqu’il somnole ou s’assoupit, vont déclencher une alarme sonore pour prévenir de l’état. De plus, les lunettes sont équipées d’un système GPS de pointe qui peut guider le conducteur vers l’aire de repos ou l’hôpital le plus proche en cas d’urgence, assurant une assistance rapide en cas de besoin. N’est-ce pas là une invention révolutionnaire ?

Comment lui est venue cette idée ?

La jeune inventrice a été inspirée par son papa, chauffeur de profession, et surtout témoin que l’endormissement est un facteur d’accidents de la circulation. Soucieuse de protéger son père des risques qu’il prend chaque jour, elle a décidé de trouver une solution pour assurer sa sécurité et, par ailleurs, celle des autres conducteurs. Elle a alors allié son besoin de créer cette invention et sa passion pour les nouvelles technologies. Grâce à son invention, elle représente désormais son pays dans le monde entier et espère inspirer d’autres jeunes, prouvant que l’inventivité n’a pas d’âges ni de frontières.

La NASA s’intéresse à son invention !

Rien que cela ! La NASA a déniché son invention et n’a pas manqué de contacter la jeune inventrice. La jeune fille a reçu une prestigieuse invitation pour participer à un camp organisé par la NASA. Cette expérience devrait lui permettre d’apprendre, auprès d’experts chevronnés, de développer davantage ses compétences et de collaborer avec d’autres brillants inventeurs, nourrissant sa passion pour l’innovation. L’invention de Bisma montre à quel point les plus jeunes peuvent parfois répondre à des défis complexes par des inventions utiles et finalement assez simples. Comme souvent, on peut se demander pourquoi cela n’existe pas déjà ! L’invention remarquable de Bisma Salangi et la reconnaissance qu’elle a suscitée ont également mis en lumière l’importance d’investir dans l’enseignement des sciences et de la technologie dès le plus jeune âge. Une invention révolutionnaire qui devrait être dans toutes les voitures, surtout sur des périodes de vacances, où les trajets s’allongent, non ?