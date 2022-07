Gardenrobe, un poulailler autonome avec réserve d’eau et panneaux solaires (avec plans)

Que diriez-vous d’un abri de jardin qui remplisse son rôle originel, mais qui, en plus, serait un poulailler, un atelier, et le tout alimenté par panneaux solaires ? Cet étrange bâtiment existe en République Tchèque et il s’appelle Gardenrobe, conçu par le fabricant Pin-Up Houses. Cette entreprise est spécialisée dans la création de maisons containers personnalisées et prêtes à l’emploi. Et en ce qui concerne les fonctionnalités, la Gardenrobe a plus d’une corde à son arc. A ce jour, c’est probablement la plus expérimentale de leurs créations… Esthétiquement, on ne peut pas dire que ce soit une réussite, en revanche, elle est multifonctionnelle et autonome, c’est une certitude. Découverte !

La Gardenrobe c’est quoi ?

Difficile de définir cette maison tant elle est étrange. Tout ce que l’on sait c’est qu’elle mesure 6 mètres de long, et un peu plus si l’on y ajoute le poulailler accolé… Elle mesure 1.20 mètre de large seulement, soit la moitié de la largeur des tiny houses plus traditionnelles. A l’intérieur, ce n’est évidemment pas un château qui vous attend, mais un minuscule coin détente qui est en fait un simple abri avec un banc pour s’asseoir et de nombreux rangements destinés à accrocher des vélos, des skis et toutes sortes de choses…

Et le poulailler alors ?

Accolé au container se trouve un poulailler et un pigeonnier. A l’arrière, on trouve un système de collecte des eaux de pluie avec un grand réservoir probablement récupéré et sur le toit, des panneaux solaires pour alimenter les éclairages et appareils intelligents de la « toute » petite maison. Pin-Up Houses annonce qu’il faut seulement deux heures pour assembler la Gardenrobe.

Ils expliquent aussi que le déplacement et le rangement de cette maison originale sont très faciles. “Puisque Gardenrobe est ancré sur des vis au sol, il peut être démonté et remonté facilement, où vous préférez qu’il se trouve. Ceci est rendu possible par un cadre ingénieux peint en rouge qui soutient le toit léger tout en fournissant la structure en différentes boîtes de rangement peuvent être installées. Les différentes parties du cadre sont fixées par des écrous et des boulons.”

Un prototype pour le moment

Cette micromaison semble un peu brute de décoffrage, et c’est tout à fait normal, puisque, pour le moment, elle n’est qu’un prototype de ce que pourrait être un futur modèle… Pin-Up Houses explique effectuer actuellement des recherches sur ces petites maisons et tente d’utiliser au maximum des matériaux recyclés pour la construire. Toujours d’après le constructeur, cette étrange demeure coûterait seulement 8700 € (8556€ environ) .

Un petit studio de jardin autonome et finalement pas très cher en l’aménageant avec goût et créativité non ? Si vous souhaitez réaliser votre propre tiny house, sachez que Pin-Up Houses est l’une des rares entreprises qui vend les plans de ces petites maisons. Les plans coûtent entre 190$ et 790$ dollars mais vous livrent tous les secrets de votre future tiny house. Vous pouvez les retrouver sur le site Pin-Up Houses. Vous trouverez également un manuel de construction de petites maisons (en anglais), et des idées de cabanes de jardin absolument ravissantes !