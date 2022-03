Il invente un appareil (aspirateur) qui avale et trie les LEGO

Au début de ce mois, nous vous parlions d’un certain Matty Benedetto, YouTubeur américain qui avait crée son entreprise en inventant des trucs qui ne servent à rien…. Le célèbre Geo Trouvetout vient de récidiver, mais cette fois, son invention inutile pourrait l’être pour certains d’entre nous ! Si vous avez des enfants, vous vous êtes forcément, un jour, confrontés à un problème de taille: vous vous levez tranquillement de votre canapé, votre enfant joue au milieu du salon, et soudain vous poussez un hurlement de douleur : votre plante de pied vient de rencontrer une brique de LEGO ! C’est arrivé à tout le monde, et on ne parle pas des heures que vous pu passer à aider votre enfant à trier ses briques par taille ou par couleurs ! Benedetto vient d’inventer l’aspirateur pour LEGO qui les trie par taille… Et pour une fois, cela pourrait vraiment servir à quelque chose !

Quel est cet aspirateur à LEGO ?

Si vous connaissez la série The Office, vous connaissez aussi Andy Wallace (Andy Buckley). Son vœu : un aspirateur « magique » qui pourrait ramasser les jouets des enfants. Voilà où Matty Benedetto a puisé son inspiration ! Pour créer son aspirateur un peu particulier, il a conçu en impression 3D, sa spécialité, trois cercles percés de trous de tailles différentes correspondant à la taille des principaux LEGO… Il a ensuite construit des bacs, fermés par ces cercles percés. Ce qui, finalement permet de trier quatre tailles de LEGO. Les plus gros restent coincés dans le haut, les moyens descendent dans le second, les plus petits dans le troisième, et les toutes petites pièces arrivent dans le dernier bac… Et le mieux, c’est qu’il fonctionne son aspirateur ! C’est génial non ?

L’autre invention LEGO de Matty Benedetto

Cet homme doit avoir un réel problème avec les LEGO, et marcher sur une brique a peut-être été son quotidien, à un moment de sa vie, car ce n’est pas la première fois qu’il s’attaque aux petites briques danoises. Géniales pour jouer, mais redoutables pour les pieds et pas évidentes à ramasser, il faut bien se l’avouer ! Il y a deux ans, il avait inventé une chaussette ramasseuse de LEGO et protectrice par la même occasion ! En ajoutant une plaque de Lego de la taille du pied, il suffisait de l’enfiler pour les briques viennent s’accrocher à la plante du pied…

Vous voulez découvrir les exploits de Matty Benedetto ?

Cet homme peut sembler complètement fou, mais finalement, ses inventions inutiles pourraient ne pas l’être tant que cela… Il gagne sa vie en inventant des trucs qui ne servent à rien ? Nous ne sommes plus très sûrs de les qualifier ainsi… Allez savoir si cet aspirateur ne pourrait pas être repris par un constructeur ou par la marque danoise ? En attendant, si vous voulez découvrir les folies de Matty, vous pouvez le suivre sur chaîne YouTube, « Unnecessary Inventions » où vous rejoindrez ses 1.4 millions d’abonnés, sur son compte Instagram et sur son site Internet. C’est peut-être un savant fou, mais pour cette fois, il pourrait bien avoir enfin inventé un truc utile ! A suivre !