« Jusqu’à 22 % d’économie », l’amplificateur de chauffage SpeedComfort est (enfin) disponible en France

Les économies d’énergie sont d’actualité, avec le froid qui s’installe, mais les travaux de rénovation et d’isolation nécessitent souvent un budget élevé. Certaines entreprises développent, par conséquent, des systèmes peu couteux, qui procurent une alternative à des travaux couteux. C’est, par exemple, le cas de l’entreprise SpeedComfort, leader dans le domaine aux Pays-Bas, qui vient conquérir le marché français, avec le ventilateur de radiateur. Un amplificateur de chauffage qui coûte moins de 100 € à l’unité, entend révolutionner le monde avec un ventilateur de radiateur qui s’installe en quelques secondes, et qui vous promet 22 % d’économies d’énergies annuelles. Découverte.

Focus sur le ventilateur de radiateur SpeedComfort

Le ventilateur de chauffage innovant proposé par la marque SpeedComfort, s’adapte à tous les radiateurs, et fonctionne de manière silencieuse. Grâce à une consommation d’énergie réduite, malgré une puissance de 2000 watts, ce ventilateur améliore la diffusion de l’air chaud et double la puissance de chauffage, vous permettant d’économiser jusqu’à -22 % sur votre facture. Le ventilateur s’installe en quelques secondes, et fonctionne de manière autonome, grâce à un capteur intégré. De plus, il se dote d’un interrupteur thermostatique externe, s’active et se désactive automatiquement, optimisant son fonctionnement lorsque les températures varient de 25 à 35 °C.

Pourquoi installer un ventilateur de radiateur ?

Lorsque vous disposez de radiateurs, qu’ils soient électriques, ou qu’ils fonctionnent au gaz, donc avec de l’eau, ils chauffent autour d’eux. Le problème étant que la chaleur monte et est en conséquence « perdue » pour chauffer votre pièce. Le ventilateur va ainsi permettre de rediriger la chaleur perdue vers le centre de la pièce, ce qui, ainsi, entraînera des déclenchements moins fréquents de votre chaudière, ou de votre système de chauffage. L’idée, derrière le ventilateur de radiateur, est de favoriser la transition énergétique, et de moins consommer d’énergies fossiles. Et, c’est aussi « pour répondre aux objectifs de décarbonation fixés par le gouvernement et l’Union européenne, aider à faire fonctionner les radiateurs en place à basse température est très efficace. À défaut de devoir les changer, on peut installer un SpeedComfort ! » confirme Rogi Louter, country manager Belgique et France chez SpeedComfort, dans une interview au site Batiweb.

Le ventilateur de radiateur SpeedComfort gagne en popularité

L’entreprise néerlandaise a déjà reçu de nombreuses parmi lesquelles le prestigieux prix du « Groenste Idee van Nederland » (« Idée la plus verte des Pays-Bas »). Cette reconnaissance a été renforcée par l’approbation enthousiaste des consommateurs, attestée par une note exceptionnelle de 8.7/10, résultat d’une évaluation fondée sur plus de 9 000 avis clients. L’entreprise, profondément engagée dans la préservation de l’environnement, met en avant la durabilité de ses produits. Les emballages des SpeedComfort sont fabriqués à partir de papier recyclé, excluant tout usage de plastique et minimisant l’emploi de matériaux de remplissage superflus. Fabriqués en Europe grâce à des composants de haute qualité, les ventilateurs bénéficient d’une garantie étendue de 10 ans et sont conçus pour une durée de vie impressionnante de 40 ans !

Avec plus d’1,5 million de ventilateurs vendus depuis leur création en 2015, l’entreprise s’est imposée comme leader sur le marché néerlandais, où près de 500 000 foyers bénéficient déjà de ces ventilateurs pour radiateurs. Présente également en Belgique, en Allemagne, et au Royaume-Uni, SpeedComfort se tourne aujourd’hui vers le marché français avec la ferme intention de proposer ses solutions novatrices en matière de chauffage. Aujourd’hui, elle recherche des partenaires en France, et s’attaque aussi aux marchés des collectivités locales, qui ont connu de très fortes augmentations des factures d’électricité ! En savoir plus, rendez-vous sur la marketplace de SpeedComfort. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

