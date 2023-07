Les tiny houses sont de plus en plus populaires et nous avons tous ou presque l’envie de découvrir la vie dans ces petites maisons de bois, posées en pleine nature. Du côté de Nantes, une petite entreprise s’est spécialisée dans la construction de tiny houses, avec une approche originale. Son nom : Ideal Tiny. L’entreprise est en réalité un groupement de collaborateurs pluridisciplinaires, qui ont tous en commun la passion du bois et l’aménagement intérieur. Nous vous avions déjà parlé de cette entreprise et de la jolie tiny house de Nathalie et Samuel. Aujourd’hui, ils reviennent avec trois autres tiny houses, que vous pourrez découvrir dans les campings municipaux de l’île de Noirmoutier en Vendée. Découverte.

Des tiny houses pour répondre à la problématique du logement

L’île de Noirmoutier se trouve dans une région très touristique, le passage du Gois attire de nombreux touristes chaque année. Et pour faire face à cette augmentation de la population estivale, les entreprises du secteur ont évidemment besoin de travailleurs saisonniers. Cependant, sur cette île, comme dans de nombreuses autres régions françaises, le logement des travailleurs saisonniers est une vraie problématique. Cette situation induit une pénurie de main-d’œuvre. Pour faire face à ce problème, la communauté de communes de Noirmoutier a investi dans trois tiny houses, qui offrent quelques logements pratiques et durables aux saisonniers.

Quel est ce projet innovant ?

L’intercommunalité de Noirmoutier lance un projet novateur visant à fournir des solutions de logement aux travailleurs saisonniers de l’île, explique l’entreprise dans un communiqué. Dans cette initiative, des tiny houses seront installées sur différents campings de l’île afin d’offrir un hébergement adéquat aux saisonniers. Cette action est une réponse à un manque de logements significatifs pour les travailleurs saisonniers depuis 15 ans. La communauté de communes, dirigée par Fabien Gaborit, met tout en œuvre pour trouver des solutions et faciliter l’accès à un logement pour ces travailleurs.

Ideal Tiny a été choisi pour construire trois Tiny House, qui seront installées dans les campings municipaux de Noirmoutier, notamment le camping Clair Matin et le camping La Court. Ces petites maisons mobiles, conçues pour toutes les saisons, répondent parfaitement aux besoins de logement des saisonniers, aussi bien en été qu’en hiver. Cette solution est de plus en plus proposée pour loger des saisonniers ou pour des personnes dans le besoin. Cela s’avère être une solution pratique, écologique et disponible en quelques jours seulement.

Une petite visite s’impose

La tiny house offre un espace de vie bien pensé et fonctionnel pour ses occupants. Son salon est équipé d’une banquette convertible pratique et fonctionnelle dans des tons neutres et apaisants, procurant un espace confortable pour se détendre. Une chambre séparée est également prévue, avec une armoire de rangement intégrée pour maximiser l’espace. La petite salle de bains comprend un lavabo, un miroir et un sèche-serviettes pour répondre aux besoins quotidiens.

La cuisine est équipée d’un évier, d’une plaque de cuisson et d’étagères de rangement pour faciliter la préparation des repas. Les larges fenêtres disposées sur toute la tiny house permettent une abondance de lumière naturelle et offrent une vue panoramique sur les environs. La décoration intérieure est épurée, design et moderne, créant ainsi une atmosphère contemporaine et accueillante. Ideal Tiny fabrique aussi des tiny houses pour les familles nombreuses, les petits espaces peuvent tout à fait s’y adapter. Plus d’informations ? Rendez-vous sur ideal-tiny.fr.