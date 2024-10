L’invention d’un récupérateur qui alimente le réservoir des WC, « 55 000 l d’eau d’économie par an »

Vous connaissez Melun, en Seine-et-Marne ? Ville préfecture qui abrite l’Académie Militaire de la Gendarmerie Nationale et le superbe musée de la Gendarmerie Nationale ! Mais, à Melun, un personnage haut en couleurs est aussi connu de tous, et même hors des « frontières de la ville », il s’appelle Sidi Drici ! Si son nom ne vous dit rien, sachez que cet homme est plombier de métier, ainsi que président d’une association qui se démène pour les plus démunis. Et, c’est peut-être cette vocation à aider les autres qui lui a inspiré son invention, du côté de son métier, la plomberie. Ce drôle de plombier est l’inventeur d’un système ingénieux qui permet de récupérer les eaux grises de la douche, pour les utiliser dans la chasse d’eau. Retour sur la belle histoire de Sidi, le plombier melunais.

«Jusqu’à 9 litres d’eau potable par chasse d’eau »

Par son engagement social, le plombier, dirigeant de l’entreprise « Débouche-moi » sait combien les temps peuvent être durs pour certains. Et, les factures d’eau font partie de celles qui sont souvent les plus difficiles à encaisser, ou à payer ! Alors lorsqu’il se dit qu’à chaque chasse d’eau, ce sont neuf litres d’eau potable qui filent vers les égouts, il imagine une solution pour éviter cette hérésie ! Le système qui s’installe dans une salle de bain existante ou neuve, permet de récupérer l’eau de la douche pour la chasse d’eau. En réalité, on se fiche éperdument que l’eau de la chasse d’eau ne soit pas potable, non ?

Plus de 50 000 litres d’eau économisés par an

L’utilisation des toilettes peut entraîner une consommation moyenne de 9 litres d’eau par chasse d’eau, et même plus avec les équipements plus anciens. Cela représente environ 36 litres d’eau par jour et par personne, soit approximativement 150 litres d’eau pour une famille de quatre personnes. Reporté sur une année entière, le dispositif permettrait d’économiser jusqu’à 55 000 litres d’eau par an, ce qui est loin d’être négligeable. Le prix de l’eau étant estimé à 4,30 € / m³, cela représente une économie de 235 € à l’année (pour 55 m³).

Un récupérateur d’eaux grises innovant

En m’aidant des explications de Sidi, que j’ai la chance de connaître « un peu », je vais essayer de vous expliquer. La première pièce du dispositif est un réservoir installé sous la baignoire ou sous le bac à douche. Bien entendu, celui-ci va récupérer l’eau que vous utilisez pour vous laver, mais avant cela, elle sera filtrée par un filtre à cheveux. Une fois le réservoir rempli, l’eau filtrée est renvoyée dans le réservoir de la chasse d’eau en ayant été désinfectée par des pastilles de chlore. Une invention hyper simple à comprendre et tellement intelligente ! Vous n’utilisez plus jamais l’eau potable pour la chasse d’eau. D’ailleurs, vous ne paierez plus l’alimentation de vos toilettes en eau, puisque les eaux grises auront été recyclées.

Un succès énorme, mais pas de brevet !

On aurait pu croire que Sidi Drici ferait breveter son invention, pour qu’il puisse profiter des fruits de sa réflexion. Eh bien non, l’homme qui se déplace à bord de camions rose bonbon n’a pas souhaité déposer de brevet, l’idée étant de permettre aux gens d’économiser, pas de devenir millionnaire ! Je terminerai par un petit message personnel pour une fois : Sidi, si tu me lis, bravo pour tout ce que tu fais, et pas seulement pour ton invention ! Que feraient les plus démunis en Seine-et-Marne, sans toi, malgré le manque de soutien de certaines têtes pensantes ? En savoir plus, ou faire installer ce système à 30 km autour de Melun ? Rendez-vous sur le site officiel : Débouche-moi.com. Et, vous ? Connaissiez-vous déjà cette invention ? Peut-être l’avez-vous déjà faite installer chez vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .