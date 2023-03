Modular RivGen : l’invention d’une hydrolienne modulaire nouvelle génération

Cette société américaine a collaboré avec l’organisation à but non lucratif Our Katahdin pour mettre en place un site d’essai à One North, ancien site de Great Northen Paper Mill, situé à Millinocket. Cette opération fait partie des étapes de développement du dispositif hydroélectrique fluvial Modular RivGen. Il s’agit d’une version plus petite du système RivGen qui est déjà lancé sur le marché. Cette nouvelle solution est prévue pour être déployée dans les zones connectées au réseau. Dans cet article, découvrez plus de détails sur ce projet.

Comment ce programme d’essais se déroule-t-il ?

Cette nouvelle hydrolienne modulaire est spécialement conçue pour s’intégrer dans les installations existantes. Il peut s’agir de canaux d’irrigation, de jetées, de brise-lames, de ponts ou de plateformes de contrôle des inondations. Il est aussi possible de raccorder cette technologie à des infrastructures hydroélectriques existantes ou à des réseaux de recharge des véhicules électriques. L’ORPC prévoit de déployer deux dispositifs modulaires dans le fleuve de Millinocket pour des essais. Ils devront être installés horizontalement, en dessous de la centrale électrique de Penobscot Mills et en aval du pont piétonnier de l’ancienne usine Great Northen Paper Mill. Le premier dispositif a été déjà mis en place.

La société teste, dans des conditions réelles, les hydroliennes qui utilisent les courants fluviaux à écoulement libre pour produire de l’électricité. Chaque dispositif préassemblé en usine est posé dans le cours d’eau à l’aide d’une grue. Il est maintenu stable grâce à un système d’amarrage spécifique. Puisque les dispositifs RivGen Modular sont immergés à approximativement 1,5 pied sous la surface de l’eau, il est toujours possible d’y pratiquer des activités nautiques comme la pêche et le kayak. Les coins de ces machines et l’emplacement de l’ancrage sont marqués par des bouées. Des panneaux de sécurité devront être installés au niveau du pont piétonnier du moulin et du parc Kermit Crandall. Une station de contrôle temporaire sera placée à proximité.

Quels sont les bénéfices de ce projet sur l’économie locale ?

L’ORPC travaille avec One North, en vue d’évaluer le site en tant que centre d’essais de solutions hydroélectriques fluviales. Ces deux entités envisagent aussi de l’utiliser comme un lieu de démonstration de cas d’utilisation modernes tels que la recharge de véhicules électriques. Par ailleurs, le spécialiste américain de solutions d’énergie marémotrice et fluviale a collaboré avec l’entreprise Millinocket Fabrication & Machine pour s’approvisionner en arbres de turbine. Il a notamment privilégié ce fournisseur local afin de créer des emplois dans la région. De plus, il veut mettre en avant le savoir-faire des fournisseurs basés dans le Maine. Les arbres de turbine fournis par ce fabricant sont destinés à équiper le dispositif RivGen Modular, le système RivGen commercialisé et la technologie TidGen-80.

Un mot sur l’Ocean Renewable Power Company

Son siège social se trouve à Portland, dans l’État du Maine, au nord-ouest des États-Unis. Des filiales internationales sont basées à Montréal au Canada, à Punta Arenas en Espagne et à Dublin en Irlande. Cette société possède également un laboratoire d’ingénierie à Brunswick et deux sites d’essai à Eastport et à Millinocket. Elle a installé un important système hydroélectrique fluvial dans la rivière Kvichak pour fournir de l’électricité à la communauté isolée d’Igiugig, en Alaska. Un autre système du même genre est mis en place dans la rivière Baker, à Chile Chico, au Chili. Dans le cadre du développement de sa technologie hydrolienne modulaire, l’ORPC a profité d’un soutien financier du département de l’Énergie des États-Unis. Rendez-vous sur orpc.co pour en apprendre plus sur cette société.