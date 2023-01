MyHydro : l’invention d’une hydrolienne innovante de trois mégawatts qui laisse passer les poissons

Comme de nombreux pays du tiers monde, la République démocratique du Congo souffre d’un problème d’approvisionnement en électricité. Selon les données officielles, le taux d’électrification de ce pays d’Afrique centrale n’est que d’environ 10 %. Un chiffre qui met en évidence la difficulté pour la population et les entreprises locales de progresser économiquement. Face à ce constat, MyHydro a récemment annoncé sa volonté de contribuer au développement de la RDC en donnant un coup de pouce aux efforts visant à faciliter l’accès à l’électricité. Pour ce faire, l’entreprise américaine prévoit d’y installer 33 petites centrales hydroélectriques.

Fondée par des anciens du MIT

Il faut savoir que MyHydro est le fruit d’un partenariat entre Symbion Power et Natel Energy. Ayant été créée par des sortants du Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’entreprise utilisera des turbines inventées par ces derniers pour ses projets de construction de centrales hydroélectriques en République Démocratique du Congo. Il faut savoir qu’en plus de son taux d’électrification qui est l’un des plus faibles de planètes, ce pays d’Afrique a également été choisi par l’entreprise californienne pour mener son initiative. Un choix logique puisqu’il regorge de plus de 50 % de la ressource totale en eau du continent.

« Grâce à notre partenariat avec MyHydro, nous avons la possibilité d’utiliser notre technologie de turbine hydroélectrique sans danger pour les poissons et notre approche de l’hydroélectricité restauratrice pour accélérer les efforts d’électrification des communautés très mal desservies de la RDC. », explique Gia Schneider. « L’ajout d’environ 3 % d’électricité renouvelable et accessible dans une partie du monde qui en a le plus besoin, tout en protégeant les écosystèmes critiques de la région, constitue un modèle pour d’autres pays confrontés à des défis similaires. Avec seulement 10 % des ressources hydroélectriques de l’Afrique développées aujourd’hui, nous voyons beaucoup d’opportunités pour une croissance hydroélectrique distribuée et durable sur le continent. » précise le PDG et cofondateur de Natel Energy

Des hydroliennes écologiques et modulaires

Selon les explications d’un haut responsable de MyHydro, nommées Restoration Hydro Turbine (RHT), les turbines fournies par Natel ne représentent aucun danger pour les poissons grâce à leur design spécialement étudié pour respecter l’environnement. En plus d’être modulaires, elles peuvent fonctionner même avec une chute aussi basse que 2 m. Chaque générateur est théoriquement capable de délivrer une puissance de trois mégawatts. À terme, MyHydro prévoit d’installer au moins 150 minicentrales hydroélectriques à travers le continent africain d’ici à 2027.

Bientôt une première centrale électrique fonctionnelle

La première infrastructure énergétique mise en place par MyHydro en RDC se trouve à Kabeya-Kamwanga sur la rivière Lubi, à quelques kilomètres de la ville Mbuji Mayi. Le site a été choisi à cause de son débit d’eau particulièrement élevé. « Toute cette ville est hors réseau, mais elle compte environ 3 millions d’habitants, dont la majorité a moins de 30 ans. Le site disposera d’une centrale de 4,48 MW. La construction devrait commencer au deuxième trimestre de 2023 » a confié Paul Hinks, fondateur et PDG de MyHydro au site CleanTechnica. Par ailleurs, les usagers pourront régler leurs factures d’énergie en espèces ou par paiement mobile. Plus d’informations : my-hydro.com