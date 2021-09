Oke Charge, un boitier qui converti les prise domestique en borne électrique en libre service

L’un des plus gros inconvénients des voitures électriques est qu’elles ne peuvent pas être rechargées n’importe où. C’est l’une des pires choses qui puisse arriver à un voyageur: partir avec sa voiture électrique et se rendre compte qu’elle n’a plus de batterie sans aucune borne à proximité…Heureusement, une entreprise a eu une idée qui pourrait résoudre ce problème.

Une startup nommée Oke Charge, souhaite transformer n’importe quelle prise en borne de recharge; un véritable coup de pouce pour les propriétaires de voitures électriques.

Le problème des bornes de recharges

De plus en plus de français se lancent dans l’expérience des voitures électriques, et leur nombre de ventes est en constante augmentation. Mais seul bémol : où sont les bornes de recharge pour ces véhicules ? Cette question fait encore hésiter pas mal de français à franchir le cap de la voiture 100% électrique. Selon une étude Ipsos, 52% des français hésiteraient à acquérir une voiture électrique par peur de ne pas savoir où charger leur véhicule.

Cependant, une entreprise lilloise pourrait bien avoir résolu ce problème : lobjectif de Oke Charge est de faciliter les relations entre les propriétaires de bornes de recharge et les voyageurs souhaitant recharger leur véhicule. Pour ce faire, la startup à décidé de se lancer dans la transformation des prises électriques lambdas en bornes de recharge, à l’aide d’un simple petit boitier, et d’une application.

Le boitier Oke Charge, qu’est-ce que c’est ?

La startup lilloise, créée en 2021, a décidé de fabriquer un boitier permettant de partager son électricité avec tout le monde: celui-ci permettrait d’aider les conducteurs n’ayant pas d’endroit pour recharger leur véhicule, tout en faisant des économies.

La transformation de la prise électrique en borne de recharge n’a rien de bien compliqué: un professionnel Oke Charge vient installer un petit boitier à votre tableau électrique. Ensuite, vous devez simplement choisir quelle prise vous désirez partager et afficher un QR code sur celle-ci. Et le tour est joué ! Toute les prises de votre maison sont convertibles, seule condition : votre prise doit être accessible depuis un espace public.

Côté voyageur, c’est tout aussi simple: il vous suffit de repérer les points de charge à proximité de votre position grâce à l’application téléchargeable sur votre smartphone. Une fois devant la borne, scannez simplement le QR Code présent sur la prise pour pouvoir profiter de la borne de recharge. Vous pouvez désormais recharger votre vélo, voiture ou trottinette électrique sans aucun souci. Rien de plus simple pour éviter les pannes de batterie0

Pour ce qui est du prix, aucun tarif n’est décidé par Oke Charge, celui-ci est seulement conseillé. Pour le mode de paiement, il n’est pas encore défini mais la start-up proposera dans les prochains jours une solution de paiement directement intégrée à l’application.

Le lancement des boitiers

A l’heure actuelle, ils sont toujours en phase de pré-commande, le service peine à se lancer, mais vous pouvez d’ores et déjà rencontrer certaines de ces prises, notamment présentes à Toulon, dans les Alpes, à Paris et dans le Nord.

Si vous aussi vous souhaitez faire partis de l’aventure, vous pouvez dès à présent commander votre boitier pour un prix de 120€, frais de port compris. Cependant, l’installation du système est un peu plus chère: comptez 400€ pour transformer votre prise domestique en borne rechargeable.