Platypool, l’invention d’une épuisette extra large pour nettoyer facilement et sans effort les piscines

Nettoyer sa piscine, surtout quand elle est immense, n’est pas une mince affaire. Et parfois, lorsque l’on vieillit ou que l’on souffre de douleurs physiques, cette tâche indispensable devient impossible. Un inventeur et sa fille ont créé Platypool, une solution durable et pratique pour maintenir la surface de votre piscine propre, sans aucun effort supplémentaire. Finies les épuisettes classiques peu pratiques qui nécessitent plusieurs passages au même endroit. Avec Platypool, une épuisette extra large tirée par une corde, vous pouvez facilement nettoyer votre piscine en un seul passage. Cette épuisette révolutionnaire est le fruit de la collaboration entre Jean-Jacques Bertrand, un inventeur passionné, et sa fille Gwenaëlle, dotée d’un esprit entrepreneurial. Pour leur épuisette baptisée Platypool, ils ont d’ailleurs reçu deux médailles au Concours Lépine en 2021. Présentation.

D’où leur est venue l’idée de cette invention ?

Tout a commencé en 2005, lorsque Jean-Jacques acquiert l’hôtel des Liserons à Mougins qui comprend une vaste piscine entourée d’arbres. Tombant de tous les côtés, les feuilles rendaient l’entretien de la piscine fastidieux. « J’ai vite compris les contraintes d’utiliser une épuisette traditionnelle. Cela prenait énormément de temps et me faisait mal au dos ! », confie Jean-Jacques lors d’une interview accordée au journal Nice Matin. Déterminé à trouver une solution, Jean-Jacques se met à l’ouvrage, il y a une dizaine d’années. Il fabrique un prototype qui coule au fond de sa piscine : raté pour cette fois. En 2018, il déménage en Normandie, rejoint par sa fille Gwenaëlle, pour passer le confinement en 2020… Au détour d’une conversation, Jean-Jacques évoque son idée d’épuisette, mais il ne la retrouve plus. Après quelques recherches, il parvient à mettre la main dessus et, avec le temps libre dont ils disposent, ils commencent à discuter de ce projet. L’aventure de Platypool débute ainsi.

L’épuisette Platypool, qu’est-ce que c’est ?

Cette épuisette est équipée de deux petites brosses aux extrémités, permettant de brosser la ligne d’eau de votre piscine pendant le nettoyage. En plus d’être efficace, Platypool est également très maniable et s’adapte à toutes les formes de piscines, vous évitant ainsi de vous baisser constamment. Les matériaux utilisés pour Platypool sont recyclables et résistants au chlore et aux UV, garantissant ainsi sa durabilité. Ils incluent de la fibre de verre, du PA66, du PVC, du TPU, de l’acier inoxydable et du polypropylène.

Quels sont les avantages de l’épuisette Platypool ?

L’épuisette Platypool est extrêmement efficace grâce à son filet de 2 m doté de mailles fines et d’une grande contenance. Il nettoie à la fois la surface de l’eau et les bords de votre piscine. Situées à chaque extrémité de l’épuisette, les brosses frottent la ligne d’eau et ramènent tous les débris directement dans le filet. Grâce à sa grande contenance, avec une profondeur de 30 cm, l’épuisette Platypool peut ramasser une quantité considérable de débris en une seule fois. Ce qui vous permet de gagner du temps lors du nettoyage. De plus, pesant seulement 800 g, son design léger et sa flottabilité facilitent son utilisation sans effort.

Comment fonctionne-t-elle ?

L’utilisation de l’épuisette Platypool pour nettoyer votre piscine est un processus simple et rapide, se déroulant en seulement cinq étapes. Tout d’abord, assemblez les huit éléments de l’épuisette en suivant les instructions fournies. Ensuite, jetez l’épuisette Platypool dans l’eau, en la tenant perpendiculairement au bord du bassin tout en gardant la corde dans votre main. Assurez-vous que le filet se trouve bien à la surface de l’eau. Puis, faites le tour de votre piscine en tirant l’épuisette Platypool par la corde. Une fois le nettoyage terminé, sortez l’épuisette de l’eau et videz son contenu. Enfin, si vous le souhaitez, vous pourrez rincer l’épuisette et la démonter pour la ranger. Vous pouvez acheter Platypool en ligne, au prix de 69 € sur Raviday-piscine.com, sur My-piscine.com ou trouver un revendeur près de chez vous. En savoir plus ? Rendez-vous sur Platypool.com.