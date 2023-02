Provenant d’une pièce automobile, l’invention des jouets pour chien « Kong » est totalement fortuite

Si vous êtes les heureux maîtres d’un chien, vous connaissez peut-être déjà ce jouet en plastique robuste qui connaît un succès fou à travers le monde. Il ressemble à une sorte d’amortisseurs de voitures ou à une grosse poire cerclée avec une ouverture à l’intérieur. Son nom, le Kong évidemment, un jouet qui permet de cacher des friandises à l’interieur. Ce jouet oblige le chien à chercher sa nourriture et est souvent utilisé en l’absence des maîtres pour éviter qu’il ne s’ennuie. Le Kong a été inventé un peu par hasard, par un propriétaire d’un garage automobile, lorsqu’il a surpris son chien mâchant une suspension de bus Volkswagen. Retour sur l’histoire de cette invention « fortuite » qui se vend à des millions d’exemplaires chaque jour.

L’invention du Kong

Le Kong, c’est un peu comme Sophie la Girafe pour les bébés. Tous les chiens, ou presque, ont un jour un Kong entre les pattes ! Ce petit jouet, qui reconnaissons-le ne paie pas de mine, est en réalité un véritable atout pour le chien, tout au long de sa vie. L’inventeur du Kong se nomme Joe Markham, qui dans les années 1970 est propriétaire d’un atelier de réparation automobile à Denver (États-Unis). Dans ces années-là, les vols sont nombreux, mais la police est impuissante. Lors d’un énième dépôt de plainte, l’homme se voit conseillé par la police de prendre un chien de garde. La garagiste adopte alors Fritz, un berger allemand recalé de la brigade de police, car il a le gros défaut de tout mastiquer ! Effectivement, Fritz mâchait tout ce qui lui tombait sous les dents. Son maître a tout essayé pour tenter de l’empêcher de s’abîmer les dents avec des cailloux ! Joe lui donne des tuyaux de radiateurs, des durites, mais rien n’y fait, il déchire tout !

Comment Joe Markham a-t-il eu cette idée ?

Alors qu’il réparait un bus Volkswagen Type 1960 déposé par un client, il s’aperçoit que Fritz s’acharne sur l’essieu en caoutchouc du bus. Mais il se rend rapidement compte que cette pièce étrange ne se termine pas en mille morceaux, elle résiste à la puissante mâchoire du berger allemand. De plus, le caoutchouc épais ne peut pas blesser le chien et il ne risque pas d’avaler des morceaux. Après cette découverte, il réfléchit sur l’invention d’un jouet qui ressemblerait à cet essieu bulbeux et lance le Kong en 1976… De garagiste à inventeur de jouet pour chien, l’homme est probablement devenu milliardaire grâce à son chien.

Pourquoi les jouets Kong peuvent-ils être bénéfiques pour votre chien ?

On dit souvent qu’ils sont indestructibles, mais ce n’est pas tout à fait la réalité. Notre propre expérience nous prouve qu’un Braque de Weimar de 40 kg dans la force de l’âge est parvenu à couper le Kong après quelques mois d’utilisation. Cependant, c’est un formidable jouet pour garder les dents du chien propres et lui éviter le tartre. C’est également un jouet qui occupe le chien en l’absence des maîtres puisque l’idée est de cacher des croquettes ou de la pâte alimentaire.

Si votre chien est gourmand, il passera des heures à vider le Kong pour déguster les friandises cachées. En votre absence, il peut aussi éviter au chien destructeur de s’attaquer aux meubles, trop occupé par son Kong. Et bien sûr, fabriqué en silicone, le Kong est un jouet sympathique pour échanger avec le chien… Attention, ses rebonds sont parfois très imprévisibles en revanche.