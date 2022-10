(Re)découvrir les villes grâce aux expériences numériques immersives

Ce week-end d’octobre, j’ai pris la direction d’une des métropoles les plus isolées ou protégées de la France : Clermont-Ferrand. Le TGV ne traverse pas le massif central, la capitale auvergnate se mérite ! Si j’ai fait ces 4 h de déplacement, c’est pour assister aux grandes conférences TedX Clermont. Aussi surprenant que cela paraisse, il s’agit du plus grand TedX de France et 1 500 personnes ont également fait le voyage pour découvrir l’édition 2022, Régénération. Après trois heures d’intervention aussi diverses qu’inspirantes, je suis sortie de la Maison de la Culture et je me suis retrouvée nez à nez avec un charmant personnage à la bonne humeur contagieuse. En effet, ce petit bonhomme me regardait, gravé sur une petite planche de bois avec un QR code. Il m’accueillait dès la sortie pour une nouvelle aventure. Interpellée par son sourire et ses bras levés, j’ai scanné un des QR codes et j’ai découvert le concept ELYX THE CITY !

ELYX THE CITY, une chasse au trésor d’un nouveau genre

La page téléchargée à partir du QR code m’a emmenée sur une nouvelle page web me présentant des informations sur le TedX Clermont reçu en cette Maison de la Culture. Mais surtout, j’ai réalisé à ce moment-là qu’il y avait 24 autres points de rencontre dans la ville avec ELYX. Mais, qui est cet ELYX ? Ce personnage dessiné en bichromie par l’artiste Yacine Ait Kaci est l’ambassadeur digital des Nations Unies et communique des messages dédiés au développement durable et à la protection de l’environnement, avec une originalité et une bienveillance profonde. Bref, en quelques clics, je découvre une expérience des plus étonnantes… Présenté comme un filtre apparent sur mon écran de téléphone, en mode photo, je comprends que je peux placer en réalité augmentée ELYX n’importe où, et faire quelques photos avec cette petite star de l’écologie.

En quelques secondes, il est devenu réel. Avec la même taille que la mienne, il se tenait à mes côtés. On a donc fait un selfie et il est tout de suite devenu mon compagnon de voyage ! Prise au jeu, j’avance vers le prochain point à quelques mètres, je suis à l’Hôtel Dieu, un écoquartier en reconstruction au cœur de la ville. Je poursuis le jeu et compte désormais 2 emplacements sur 24. J’arrive Place de Jaude pour un troisième point. Je réalise que cette chasse au trésor qui m’initie au street art digital avec les images que je créai au fur et à mesure de ma déambulation, est réalisée dans la cadre de la candidature de la ville comme Capitale européenne de la Culture pour 2028.

En l’espace d’un week-end, j’ai donc découvert cette ville dont j’ignorais la densité patrimoniale (Cathédrale en pierre de Lave, Résidence de Blaise Pascale…), culturelle (capitale européenne du court-métrage, lieux de spectacles incroyables comme la Maison de la culture et la comédie…), ambitieuse (la place des Carmes totalement repensée comme une ville du futur par Michelin et la Ville). Grâce à ELYX THE CITY, j’ai appris beaucoup plus que je ne l’aurais fait seule, j’ai fait mes 10 000 pas recommandés par l’OMS et j’ai même gagné un cadeau ! Oui, car qui dit chasse au trésor dit cadeau: un joli carnet de voyage, car Clermont-Ferrand est aussi la capitale des Carnets de Voyage avec son festival annuel qui a lieu en novembre. Sur ce carnet, ELYX met en corrélation une narration actuelle, en 2022, et une narration imaginaire, en 2028, quand Clermont-Ferrand sera Capitale Européenne de la Culture et exemplaire dans l’atteinte des ODD…

ODD – Objectifs de Développement Durable

Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 ont été adoptés par les 193 Etats membres des Nations Unies en 2015. Ils sous-tendent cette chasse au trésor et son carnet de voyage. Si ELYX, ce personnage joyeux, m’a d’abord interloquée, surprise, et même fait rire, il n’en est pas moins le premier et unique Ambassadeur digital des Nations Unies. Son objectif et celui de sa Fondation éponyme est de faire connaître et d’intégrer dans nos habitudes et pensées ces enjeux de transition incarnés dans les ODD, qu’ils soient environnementaux, sociaux, sociétaux… Si, aujourd’hui, seuls 9 % * des Français déclarent connaître les ODD, c’est qu’ils renvoient bien souvent à une échelle globale, conceptuelle et consensuelle, bien lointaine de l’approche pratique et spécifique de chaque territoire. Cette chasse au trésor m’a en fait permis de relier ces enjeux globaux au territoire dans lequel j’évoluais ce week-end, sans jamais tomber dans les caricaturaux écogestes. ELYX THE CITY est une chasse au trésor dans la Ville, où le jeu porte l’enjeu de la transition. J’espère qu’ELYX me fera découvrir d’autres villes, en France, en Europe, voire partout dans le monde, afin de continuer à m’inspirer et à sensibiliser le plus grand nombre à rendre notre belle planète bleue plus verte !