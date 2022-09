Scoter, une étonnante caravane qui se transforme en bateau (et vice versa)

Chaque année, le Salon des caravanes de Düsseldorf est l’événement incontournable pour découvrir les innovations en matière de camping, caravanes et autres véhicules destinés aux campeurs, ou à ceux qui envisagent la vie autrement. Cette année, tous les regards sont tournés vers la start-up allemande Scoter, qui a présenté une petite caravane amphibie “insubmersible” dont les roues se cachent dans la coque pour voguer sur les flots… Lors du salon 2022, ils étaient nombreux à proposer une approche du camping flottant et avec son concept appelé Caracat, la marque allemande a relevé ce défi haut la main ! Découverte.

Le mystère de cet étrange bateau au salon de la caravane…

A l’extérieur des bâtiments du salon de la caravane, les visiteurs ont pu apercevoir une sorte de bateau aux couleurs discrètes, sans fioriture, comme s’il avait été posé là sans que l’on ne sache trop pourquoi ni comment. Cependant, un écriteau pouvait intriguer les visiteurs, puisqu’il précisait : Cette caravane peut être tractée par une voiture. Exceptionnellement pour cette foire, elle est placée sur une remorque. Comment tracter un bateau avec une voiture sans remorque ? Les visiteurs ont donc cherché à savoir d’où il venait, qui l’avait fabriqué et surtout comment fonctionnait cet étrange bateau ! Les visiteurs ont donc découvert la caravane bateau par eux-mêmes puisqu’aucun vendeur n’était présent autour, et se sont rendu compte que des pneus estampillés Scoter dépassaient de la remorque… Un indice crucial qui leur a permis de connaître le fabricant et de découvrir cet étrange appareil. Un joli coup marketing pour commencer donc !

C’est quoi, ce drôle de véhicule amphibie alors ?

Une fois le mystère percé, les visiteurs ont donc découvert un bateau dont les roues intégrées du trimaran campeur pivotent à 180 degrés vers l’arrière de la coque, éliminant ainsi le besoin d’une remorque séparée, tout en offrant une flottaison stable et douce sur l’eau. Quand il est sur ses propres roues, il se fait caravane et n’a donc pas besoin de remorque pour être tracté. Et une fois les roues rangées, il devient un bateau à coque rigide qui permet de se reposer sur un lac par exemple. Pour ranger les roues, il suffit d’actionner un mécanisme pour qu’elles se rabattent et s’insèrent dans la coque, un système qui fonctionne comme celui du train d’atterrissage d’un avion en fait.

Un véhicule amphibie de loisirs…

N’allez pas imaginer pouvoir faire des courses en mer avec cet étrange véhicule qui manque un peu d’originalité quant à son design et ses couleurs… Le Scoter se destine à la croisière tranquille sur eaux calmes et n’est propulsé que par un petit moteur électrique ou à essence de 60 chevaux. Lors du salon, l’intérieur du véhicule amphibie n’était pas accessible aux visiteurs, il faut donc faire confiance à la description du fabricant.

Il indique que la caravane dispose d’une chambre pour deux personnes, d’une cuisine, d’une salle de bain avec toilettes et douche et d’un espace lounge. Prototype imaginé pour le salon ou futur véhicule amphibie ? Nous n’en savons pas plus pour le moment… D’après Scoter, l’aménagement intérieur doit être terminé, puis des tests doivent être lancés. La suite au prochain numéro donc ! Une innovation qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler la caravane Sealander que nous vous avons présentée. Plus d’informations : scoter.eu