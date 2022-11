TrackMyWatt, une plateforme gratuite qui nous aide à jauger la production d’électricité en France à la seconde près

Souvenez-vous des années 2020 et 2021, qui resteront dans nos mémoires comme « les années Covid »… À cette époque, Guillaume Rozier lançait le site CovidTracker, un outil permettant de suivre l’évolution de l’épidémie du Coronavirus en France et dans le monde. Puis Vitemadose, permettant de trouver une dose de vaccin au moment où les Français devaient se faire vacciner, mais ne trouvaient ni dose, ni créneau disponible ! Le site évitait aussi de gaspiller les doses disponibles et non utilisées en fin de journée, dans les centres de vaccination. Aujourd’hui, dénicher un vaccin n’est plus un problème, nous sommes plutôt inquiets vis-à-vis de notre devenir quant aux éventuelles coupures d’électricité possibles cet hiver. L’ingénieur français lance donc un nouveau site baptisé TrackMyWatt, un outil en ligne qui aide à suivre, en temps réel, la consommation et la production d’électricité en France. Découverte.

Pourquoi cette plateforme ?

Dans une interview accordée à Tf1 Conso, Guillaume Rozier rappelle qu’il est primordial d’éviter les pics de consommation, mais également de réduire notre consommation d’énergie si nous voulons éviter les coupures au plus froid de l’hiver. Il rappelle par ailleurs que le gouvernement a fixé l’objectif de 10 % de consommation d’électricité en moins par rapport aux hivers précédents. Sur la plateforme, on découvre trois fonctionnalités :

Le suivi en temps réel de la puissance consommée (MW),

La quantité d’énergie utilisée sur le mois en cours,

L’historique mensuel des pics de consommation.

Dans les mois à venir, TrackMyWatt devrait évoluer et fournir d’autres informations comme l’intégration d’autres énergies par exemple.

Des données fiables

Toutes les données présentes sur TrackMyWatt proviennent du Réseau de Transport d’Électricité (RTE), et sont donc d’une fiabilité sans faille. Le portail vise à clarifier, pour les citoyens français, des chiffres de consommation parfois un peu compliqués. La plateforme devrait par ailleurs aider les Français, grâce aux indices de consommation, à réguler leur consommation. Par exemple, lorsque la jauge indiquera que la consommation par seconde est très haute, nous pourrons retarder un lave-vaisselle, un lave-linge, ou couper un radiateur dans une chambre inutilisée, le temps que la consommation redevienne plus « normale » …

Deux utilités pour TrackMyWatt

Toujours lors d’une interview, mais cette fois-ci, donnée à FranceTVInfo, Guillaume Rozier explique que son invention revêt deux utilités: sur le court terme, TrackMyWatt permet de savoir si l’on va « passer l’hiver », ou en d’autres termes de voir si notre consommation ne va pas dépasser la production d’électricité en France. Si tous les Français allument tous leurs équipements sur les mêmes créneaux horaires, il est possible que nous subissions des coupures de délestage, qui nous priveront donc de toute source d’électricité pendant une période de deux heures au maximum. Durablement, TrackMyWatt pourrait aider les autorités à électrifier notre société.

Prochainement, les transports en commun ou nos voitures seront électriques, il faudra en conséquence que nous soyons plus sobres sur notre consommation quotidienne, pour pouvoir utiliser les futurs services électriques. En analysant un peu les données du site, nous constatons que nous sommes déjà en dessous des objectifs fixés par le gouvernement de -10 %. En effet, nous consommons déjà de 10 à 11 % de plus que l’année dernière à la même époque. Les hypothétiques coupures d’électricité quotidiennes ou hebdomadaires seront-elles appliquées si nous ne réagissons pas dès maintenant ? L’avenir nous le dira, mais TrackMyWatt nous procure le moyen de réagir avant qu’il ne soit trop tard peut-être ?