Faut-il généraliser les « plages statiques » comme celle de la Grande Motte ?

Malgré une météo plus que mitigée, le calendrier nous rappelle que la période des grandes vacances approche à grands pas ! Pour celles et ceux qui auront la chance de fouler l’une de nos plages françaises, plusieurs questions restent en suspens ! Aurons-nous le droit de lézarder des heures au soleil avec un bon livre ?

Devrons-nous prendre un ticket pour nous baigner ? Notre liberté estivale pourrait être mise à mal par la crise sanitaire en cours… A La Grande Motte (34), la municipalité a proposé une idée pour le moins originale pendant le mois de mai… Alors que les plages françaises sont majoritairement dynamiques, celle de La Grande Motte était pendant un moment la seule plage Statique de France… Mais sous certaines conditions !

Cela risque de ne pas plaire à tout le monde, pourtant, cette année, il faudra marcher, courir, faire du sport sur les plages… Exit les après-midis entiers à bronzer sur votre serviette ou à faire la sieste à l’ombre d’un parasol… On nous répète à longueur de temps qu’il faudra être dynamique !

A La Grande Motte, la municipalité proposait du jeudi 21 Mai au 2 Juin 2020 des zones de plage statiques ! Concrètement, il fallait passer par une application pour réserver son espace bronzette ! Un « morceau de plage » pour pouvoir y poser sa serviette. 66 emplacements pour un maximum de 250 personnes en même temps sur une demi-journée…

« Dimanche 31 mai et lundi 01 juin, la Plage Partagée est réservée aux personnels soignants de notre centre COVID et des hôpitaux de Lunel et Montpellier. Un moment de repos bien mérité pour eux , et un geste dont nous vous remercions d’être solidaire. » explique le site officiel.

Les réservations ont été prises d’assaut… Il fallait s’y prendre en avance pour avoir une place sur le sable… Il faut savoir que La Grande Motte est l’une des stations balnéaires qui accueille le plus de touriste en France…

Découvrez la plage partagée "statique" de La Grande-Motte. La seule de France.Photos F3 LR : L.Calmels et… Publiée par France 3 Occitanie sur Jeudi 21 mai 2020

Seulement 500 personnes sur la plage chaque jour ! Et si, au lieu de bronzer sur la plage, vous cherchiez un petit coin reculé dans cette belle région des Cévennes… Il y a forcément mieux et plus tranquille que la plage pour bronzer en toute sécurité !