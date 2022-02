Tiny House : cet adolescent de 13 ans construit des magnifiques petites maisons avec moins de 1 300€

Croire en ses rêves et les réaliser: telle pourrait être la devise de ce jeune étudiant américain de 13 ans qui vient de réaliser le sien : construire une mini maison, rien que pour lui… Habituellement, les adolescents d’aujourd’hui sont plutôt scotchés à leurs smartphones ou devant un jeu PS5, mais ce n’est pas le cas de cet habitant de Dubuque dans l’Iowa aux Etats-Unis. Aux consoles et technologies modernes, il préfère le bricolage et la création. Luke Thyll, c’est son nom, s’intéresse beaucoup aux Tiny-Houses, qui se multiplient aux Etats-Unis comme ailleurs. Las de se trouver scotché à un écran, il s’est lancé dans une activité peu commune à son âge : construire sa tiny-house… Découverte.

De la récup et très peu de budget

Par la construction de sa tiny-house, Luke Thyll a sûrement voulu prouver qu’il n’était pas nécessaire d’être adulte, ni d’avoir un budget conséquent pour y parvenir. Le jeune homme avoue que les débuts ont été laborieux car il ne savait pas du tout comment s’y prendre. Après un an et demi de travail acharné, il a fini par réaliser son rêve. Pour parvenir à récolter un peu d’argent, il a, pendant le temps de sa construction, fait de petits boulots à droite à gauche. Il s’occupe des jardins, nettoie les garages et tond les pelouses du quartier… Et si les voisins ne le paient pas en argent sonnant et trébuchant, il peut récupérer des matériaux qui lui serviront plus tard.

Le soutien de ses proches pour les gros travaux

S’il a pu récupérer une porte d’entrée, un tapis ou encore quelques meubles, il lui aura fallu l’aide de sa famille pour installer une ligne électrique. Le père de Luke explique que c’était une chance pour son fils de se sortir de l’univers clos des jeux vidéo… Et d’apprendre des choses utiles qui lui serviront dans sa vie future.

Un chouette résultat, preuve de sa ténacité !

Après 18 mois de travaux, Luke a pu « emménager » dans sa petite maison, fier de son accomplissement. Elle mesure 3 mètres de long sur 1.70m de haut: une petite pièce de 8m² qui correspond à une petite chambre. Sa maisonnette a été fabriquée avec 75% de matériaux de récupération, et il a pensé à créer de nombreux rangements dans son tout petit espace. Avec l’aide de son père, il a également installé des fenêtres et l’électricité. L’histoire ne dit pas si cette pièce servira à jouer aux jeux vidéo, faire ses devoirs, lire ou contempler la nature environnante. Mais l’histoire dit que lorsque l’on veut, on peut et qu’il faut croire en ses rêves pour les rendre accessibles.

Un confort parfait pour l’adolescent !

Si Luke n’a pas envisagé d’installer une salle de bain dans sa mini-maison, il a tout de même pensé à faire un coin cuisine, avec un réfrigérateur et une cuisinière. Dans le salon, on retrouve un canapé, une télévision (évidemment) et une table basse… Enfin, il peut même y dormir puisqu’il y a aménagé un coin couchage ! Ravi de sa construction le jeune homme envisage déjà une autre mini-maison, mais plus grande que la sienne. Lorsqu’il sera à l’université, il lui faudra encore plus d’espace… En attendant, il profite de sa mini-maison pour inviter ses amis devant un bon film ! Comme quoi, tout est possible même lorsque l’on a que 13 ans. Pour plus d’infos, nous vous invitons à consulter sa chaine YouTube ou sa page Facebook.