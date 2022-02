LEGO : APF France Handicap lance un appel aux dons de petites briques de construction

Nous connaissons tous les LEGO, ces petites briques venues du Danemark qui font la joie des enfants depuis leur création en 1949. A l’heure actuelle, les LEGO sont même devenus des investissements plus sûrs que les métaux précieux. Le cours de la briquette augmente en effet bien plus vite que ces derniers. Mais la marque LEGO est également une marque qui, dans l’Histoire récente, a souvent été liée aux personnes handicapées. Qu’elles servent pour construire une rampe d’accès, une prothèse de bras ou de jambes, elles ont parfois une utilité que l’on ne peut soupçonner. Aujourd’hui, l’association APF France Handicap lance le projet RampEgo en Meurthe-et-Moselle, et fait appel aux dons de LEGO. Voici quelques projets insolites construits avec les petites briquettes et le relai de l’appel d’APF France.

L’appel aux dons d’APF France Handicap

Le projet RampEgo s’inspire d’une initiative allemande qui récolte des Lego pour construire des rampes d’accessibilité dans certains lieux publics. En France, c’est donc APF France Handicap qui gère ce projet. La première rampe du projet avait vu le jour à Charleville Mézières grâce à 15 000 briquettes reçues en don. Certaines initiatives personnelles peuvent aussi voir le jour comme cette famille bretonne qui avait construit une rampe à leur fille Lucie, polyhandicapée. L’antenne de l’association basée à Nancy fait un appel aux dons de LEGO pour construire des rampes dans le Grand Est. Pour envoyer vos dons de LEGO :

APF France Handicap

125 rue Mac-Mahon

54 000 NANCY

Sur place, vous pouvez également les déposer à la MJC des 3 Maisons ou à la MJC Henri-Bazin. Si vos Lego ne servent plus, offrez-leur une seconde vie au lieu de les laisser dormir dans un grenier… Surtout s’ils sont ouverts, et mélangés, même dans 20 ans, ils ne vous rapporteront pas un centime !

Les LEGO comme matériaux pour prothèse

Les petites briques multicolores ont souvent été utilisées pour fabriquer des prothèses. Et, c’est souvent à l’initiative de la personne amputée ou né avec un membre atrophié, que naît l’idée d’une prothèse en LEGO. En 2013, une jeune femme montrait dans une vidéo comment elle s’était construite sa prothèse de jambe… Le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle assumait son handicap tant la prothèse est colorée ! En 2021, c’est un jeune homme né avec le syndrome de Poland, David, qui avait construit sa prothèse de bras en LEGO. Il avait aussi proposé ses plans et même fabriqué une prothèse pour un jeune garçon français.

LEGO et le handicap

Lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, le Comité paralympique canadien a lancé un kit Lego inclusif à imprimer. Pour se “jouer” des préjugés ! Sur le site du Comité Paralympique Canadien, il est possible de trouver les instructions 3D pour imprimer un kit d’athlètes paralympiques. Ce pack faisait partie d’une campagne publicitaire We’re here (Nous sommes ici), une belle manière de mettre en lumière les athlètes paralympiques, trop souvent oubliés ou relégués au second rang derrière les athlètes olympiques !

D’ailleurs, dans certaines séries de LEGO, ou dans certaines boîtes, vous pouvez retrouver des personnages en fauteuil roulant. C’est un fait assez rare qui mérite d’être souligné, les marques de jouets ne laissant pas une grande place aux handicapés. Lego le fait pour la première fois en 2016 dans la boîte City 60134. Les Lego et le handicap, c’est donc une longue histoire d’amour, et c’est une excellente chose pour lutter contre l’exclusion non ?