Arched Cabins : de ravissantes Tiny-Houses et cabanes arquées en kit à partir de 1500€

A Cypress, près de Houston, au Texas, une petite entreprise familiale commence à faire parler d’elle aux Etats-Unis: Arched Cabins propose en effet de construire soi-même sa petite maison arquée avec un kit vendu moins de 1500$. Leur mission : concevoir et fabriquer des structures efficaces, rentables, durables, faciles à construire, attrayantes et pouvant répondre à de multiples besoins. Les « cabanes arquées » sont fabriquées au Texas et livrées seulement aux Etats-Unis, où la réglementation est un peu plus souple qu’en France par exemple… La petite cabine arrive en kit, ou déjà montée en 8 à 10 semaines. Arched Cabins innove et souhaite proposer une solution à ceux qui ne parviennent plus à acheter un appartement ou une maison tant les prix flambent. Découverte.

Une Arched Cabins pourquoi faire ?

Les petites cabines arquées sont vendues sans aucun aménagement intérieur, et peuvent être utilisées comme ateliers, abris pour camping-car, chambre d’étudiant, studio de jardin ou pods pour loger une personne âgée. On peut aussi imaginer plusieurs petites cabanes arquées pour en faire un petit village vacances, ou des logements insolites pour la location saisonnière. L’avantage est bien évidemment le prix, mais également le fait qu’elles soient livrées vides, ce qui laisse le champ libre pour imaginer son propre espace.

Des petites maisons écologiques évidemment !

L’entreprise s’engage aussi dans une démarche écologique et durable en installant par exemple des panneaux de toit Super Span qui sont garantis pendant 40 ans. Ceux-ci sont fabriqués à partir de 32 à 50 % d’acier recyclé et sont disponibles en 23 couleurs homologuées Energy Star ! Les cabanes sont également prêtes à recevoir un système pour collecter les eaux de pluie et sont livrées isolées avec un minimum R13, ce qui permet d’éviter la déperdition d’énergie.

Combien ça coûte ?

Les petites cabines arquées sont disponibles en deux versions: la première offre une surface de 6 m² et coûte 1440$ (1400€) pour le kit de base ou 1840$ (1789€) pour la version avec amélioration de couleur et d’isolation. La seconde est un peu plus grande avec 9 m² de surface pour un prix de 2160$ (2100€) en version de base et de 2760$ (2683€) avec amélioration de couleur et d’isolation.

Quelques questions fréquemment posées par les clients ?

Les cabines arquées sont-elles expédiées à l’internationale ?

Le brevet américain peut être reconnu dans certains pays, mais Arched Cabins recommande de les contacter pour toute livraison hors des Etats-Unis, afin que leur brevet soit toujours protégé par les lois du pays receveur.

Peut-on reproduire le kit avec d’autres matériaux ?

Non, le brevet a été déposé par Arched Cabins et la reproduction est interdite. L’entreprise précise qu’elle poursuivra activement toute personne reconnue coupable d’avoir reproduit le concept à des fins personnelles ou commerciales.

Que contient un kit Arched Cabins ?

Si vous décidez de vous procurer un kit cabine voûtée, il comprend le plan de montage, des plaques de sol, des nervures, une poutre faîtière, une isolation R13 standard pour les murs voûtés, des panneaux de toit en métal, un capuchon de faîtage, une garniture en caoutchouc avec des inserts en mousse à utiliser par les embouts, et des attaches de couleur coordonnée nécessaires pour assembler la cabine. L’entreprise précise que le prix du kit n’inclut pas la livraison, la fondation, l’aménagement intérieur ni les embouts. Elles sont vraiment mignonnes ces petites cabanes et elles pourraient faire des adeptes en France. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Arched Cabins.