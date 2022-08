Tiny House : un kit pour fabriquer une petite maison “arquée” à partir de 1500€

Un peu partout dans le monde, nous voyons fleurir tout un tas d’alternatives aux habitations classiques, pour plein de bonnes raisons: économiques, écologiques, pour un retour à une vie plus simple et en accord avec ses principes. Encore faut-il être prêt à faire l’impasse sur l’espace et une certaine forme de confort. Mais vue l’ampleur que prend le phénomène, beaucoup ont l’air de penser que le jeu en vaut la chandelle. Du coup, l’offre se doit de suivre la demande, et les entreprises redoublent d’effort pour se démarquer et proposer toujours plus pratique, accessible, esthétique, confortable… Au Texas, à Cypress, une entreprise propose un concept plutôt sympa: vous livrer une petite maison arquée en kit, plutôt jolie, et pour un prix défiant toute concurrence. Présentation !

Une cabane confortable et écolo

Bien que la livraison en kit ne soit ne soit pas si commune, cette petite maison présente nombre de similitudes avec les autres types d’habitations que l’on peut retrouver comme alternative à nos foyers classiques. L’aspect extérieur nous fait d’ailleurs un peu penser à une maison en A. En plus de la petite terrasse attenante, il semble possible de pouvoir installer un petit balcon à l’étage, si étage il y a ! Selon les modèles, on remarque qu’il n’y a pas un nombre prédéfinis d’ouvertures, avec des hublots sur certains modèles, et de grandes portes vitrées sur d’autres; ce petit espace promet donc d’offrir de la luminosité, à la guise des propriétaires. Ces petites maisons aux formes originales présentent un toit garanti 40 ans, composé d’acier recyclé pour 30 à 50%.

Ce toit, qui nous fait penser à la tôle de certaines maisons containers, est en fait conçu de sorte à faciliter la récupération des eaux de pluie. On imagine aisément qu’il soit possible de mettre ces petites cabanes hors réseau, grâce à l’ajout de panneaux solaires et de récupérateurs par exemple. D’ailleurs, pour continuer dans cette lignée qui se veut écologique, elles disposent d’un minimum d’isolation R13 pour limiter la consommation d’énergie.

Une maisonnette livrée partout, ou presque

L’entreprise Arched Cabins propose un service de livraison -et dans pas moins de 48 états aux alentours du siège de l’entreprise- sous 8 à 10 semaines après commande. Seules conditions : présenter une route “classique” pour arriver au lieu de livraison, et que l’accès fasse au moins 3 mètres de large… L’intérieur n’est pas aménagé; pour moins de 1500€, la partie décoration incombe au propriétaire ! Le kit est conçu au Texas, et plusieurs modèles à différents tarifs sont proposés, notamment en fonction de la surface désirée. 1500€, cela correspond au prix pour le modèle de base; mais certaines maisons peuvent monter jusqu’à près de 20 000€.

D’autres idées pour se faire « un petit chez soi »

Sur NeozOne, les articles relatifs aux habitats alternatifs ne manquent pas ! Vous pourrez retrouver multitudes d’informations sur les camions aménagés, tiny-houses, maisons containers, maisons en A, maisons de “hobbit”, camping-cars, … Et plus récemment, sur une Jeepney transformée en maisons à 2 étages ! En plus, la plupart de ces structures peuvent servir d’annexe, studio, cabane, logement pour personne âgée, ou bureau… Et même de source de revenus ! On ne serait pas étonnés de voir une de ces petites maisons arquée bientôt disponible à la location… Ou des petits villages fleurir, comme c’est le cas pour les tiny-houses dans certaines villes de France ou d’ailleurs ! Cliquez ici pour en savoir plus sur les cabines arquées et leurs produits.