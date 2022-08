Vous souhaitez tester la vie en Tiny House ? Cette ravissante maison écolo est à louer à 45 minutes de Paris

Si vous êtes résidents en Île-de-France et que vous souhaitez découvrir la vie en tiny-house, nous vous proposons de découvrir l’œuvre de Senja, une jeune entreprise seine-et-marnaise qui mise tout sur le tourisme local et engagé… Local car les concepteurs de la tiny-house, Diane Fastrez et Guillaume Rossi, voulaient offrir ce type d’hébergement à moins d’une heure de Paris; engagé car les fondateurs possèdent des valeurs écologiques et solidaires, faisant de leur petite maison un concept innovant qui va permettre aux franciliens de découvrir la vie en tiny-house dans le 77, à Aubepierre-Ozouer-le-Repos, au cœur de la Brie. Découverte !

Pourquoi la tiny house Senja est-elle écologique ?

Il est désormais inutile de vous rappeler le concept des tiny-houses, ces petites maisons écologiques et minimalistes qui font un tabac partout dans le monde actuellement. Celle de Diane et Guillaume est écologique pour diverses raisons: d’abord, 92% des matériaux utilisés pour la construire sont français. Les propriétaires prévoient aussi de l’équiper de panneaux solaires et de passer à une autonomie énergétique très rapidement. Pour le chauffage, les visiteurs pourront compter sur un poêle à bois. La petite maison dispose déjà de toilettes sèches avec une utilisation classique qui évite les manipulations de copeaux ou de matières. Plus tard, la tiny-house disposera également un système de récupération des eaux de pluie et de nettoyage des eaux grises. Les concepteurs ont toutefois tenu à garder une baignoire dans la salle de bains : le confort est important pour se relaxer au vert !

Comment leur est venue cette idée ?

Dans l’inconscient des gens, l’Île-de-France, c’est Paris, la pollution, la délinquance, etc. Pour vivre en Seine-et-Marne justement, nous pouvons vous assurer que l’Île-de-France, c’est aussi, et heureusement, des coins de campagne, des champs, où seul le gazouillis des oiseaux vient perturber le silence ! Guillaume est ingénieur de formation dans le bâtiment, et il souhaitait revenir à son premier métier, en y apportant une touche écologique. Diane est parisienne et lors d’une balade en canoë près de Fontainebleau, elle découvre un coin paradisiaque, mais non constructible. Lassés de leurs petits appartements parisiens où ils sont restés cloitrés de longs mois pendant la crise sanitaire, ils se disent que la solution se trouve là, en forêt, et avec une tiny house !

Le tiny house, une découverte locale !

Les deux constructeurs ont installé leur première tiny-house sur le terrain de Philippine et Arthur, deux agriculteurs qui proposent 2 hectares de terrain à leurs visiteurs et la tiny house de 20 m², qui se compose d’une pièce à vivre, d’une cuisine équipée, d’une chambre en mezzanine et d’une salle de bains avec baignoire. Elle peut accueillir 4 personnes grâce au couchage d’appoint situé dans le salon. Une petite terrasse équipée attend aussi les visiteurs pour des moments détente à l’extérieur… Pour aller plus loin dans l’idée écologique, les hôtes proposent du dentifrice solide, du papier toilette biodégradable et des toilettes sèches. Mais vous avez aussi le droit d’apporter vos cosmétiques (écologiques, cela va de soi). Des paniers de produits locaux sont également proposés, la Seine-et-Marne étant également très riche en spécialités comme le Brie de Meaux, le Coquelicot de Nemours ou les Macarons de Réau ! L’idée des entrepreneurs est de conserver le caractère touristique de leur tiny-house, et plus tard, de proposer de nouvelles petites maisons, mais toujours en Île-de-France !

Quelques infos pratiques

La tiny-house Senja se trouve au 31, rue de l’Ormoy à Bonfruit, Aubepierre-Ozouer-le-Repos (77). Infos et réservation sur senja.fr. Elle se loue au prix de 160€ la nuit pour 4 personnes maximum et pour deux nuits minimum le weekend. Senja a également rejoint le collectif 1% for the Planet et reverse 1% de ses bénéfices au profil de Unisoap, une association qui recycle les produits d’hygiène et les distribue aux personnes dans le besoin. Une belle mise en valeur de notre région souvent mal considérée et pourtant, elle cache aussi de nombreux trésors à découvrir, comme la gare fantôme de Fontainebleau par exemple !