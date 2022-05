Incredible Tiny Homes dévoile une incroyable Tiny House à seulement 18 500 euros

Aux Etats-Unis, probablement bien plus qu’en France, les tiny houses sont partout, et les constructeurs rivalisent d’idées et de créativité pour proposer les plus incroyables d’entre elles. A Newport, un port de plaisance situé dans l’État de Rhode Island sur la côte est des États-Unis, se trouve l’entreprise Incredible Tiny Homes… Ce constructeur de tiny house propose un concept original : il fabrique de toutes petites maisons pour environ 20 000 $ mais elles sont livrées brutes sans fioritures… A mi-chemin entre la tiny house clé en main et l’autoconstruction, les acheteurs doivent en fait, la terminer… Découvrez un avant-après assez étonnant avec cette incroyable petite maison !

La tiny Incredible Tiny Homes à la livraison

Pour 20 000 dollars (environ 18000 euros) hors frais de livraison et d’installation, le constructeur vous livre sur remorque en acier, une tiny house avec des panneaux en acier non finis et un toit en métal. L’acquéreur reçoit également la tiny house, isolée, avec une porte isolée, quatre fenêtres à guillotine simple et l’isolation de la totalité en mousse pulvérisée à cellules fermées. Du côté des équipements préinstallés, elle dispose d’un chauffe-eau de 72 litres, de toilettes standards, d’une douche, de deux armoires de cuisine blanches, d’une base d’évier, d’un plan de travail, d’un bloc trois tiroirs… Côté électricité, elle est livrée avec les éclairages intérieurs et extérieurs, un interrupteur dans le salon, une prise extérieure, un détecteur de fumée et un extincteur. Les sols en vinyle sont également posés avant livraison… Voilà pour la partie livrée par le constructeur… Pour le reste, c’est à l’acquéreur d’inventer sa décoration intérieure.

Un exemple de « customisation » ?

Les propriétaires de cette petite maison, livrée sans décoration sont peut-être des artistes ? Ce qui est presque sûr, c’est qu’ils aiment la Nature… Sur les murs extérieurs, ils ont choisi une peinture noire et l’encadrement des fenêtres en bois clair… La touche de couleur est apportée par la porte, choisie en vert pomme, qui contraste avec le reste. L’encadrement des fenêtres a été prolongé par de petites jardinières sous les fenêtres, apportant une touche végétale à la façade de la maison. Pour cacher la remorque, ils ont installé des palettes de bois à la verticale, qui leur servent de murs végétaux… Des plantes retombantes ont été installés sur les palettes de manière à les recouvrir presque totalement. L’entrée de la maison a été particulièrement soignée à l’extérieur avec de nombreuses plantes qui accueillent le visiteur de la plus sympathique des manières…

A l’intérieur c’est comment ?

A priori, on entre dans cette petite maison par le salon, ce qui est logique aux vues de sa petite surface… Les propriétaires ont laissé les murs blancs, et installé un canapé confortable au fond de la pièce, entouré de trois fenêtres, qui laissent entrer la lumière naturelle. D’un côté une banquette, de l’autre la petite cuisine aménagée… La cuisine a conservé ses meubles blancs et son évier d’origine, des plantes viennent apporter une touche naturelle à l’ensemble de cette décoration. Aucune photo de la chambre, il est probable que le canapé soit convertible et que le salon soit aussi la chambre à coucher… Il n’est probablement pas possible de la faire livrer en France, mais cela peut toujours vous donner des idées déco ? Plus d’infos : incredibletinyhomes.com