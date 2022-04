L’acteur de la série Jane the Virgin (Rafael) dévoile sa Tiny House entièrement personnalisée, la OJAI

Lorsque les tiny-houses sont apparues dans le paysage immobilier mondial, elles se destinaient plutôt aux classes populaires, voire à ceux qui n’avaient plus de toit. Ces petites maisons, rapides à construire et peu onéreuses, apparaissaient comme une solution rapide pour retrouver le confort d’un foyer perdu. Rappelons que les tiny-houses sont nées après le passage de l’Ouragan Katrina, comme une solution pour héberger ceux qui n’avaient plus rien. Devant le succès phénoménal de ces micromaisons, les célébrités ou gens aisés commencent à s’y intéresser ! Ce n’est pas là une question de moyens, mais plus probablement un effet de mode, ou une envie de se recentrer sur l’essentiel… Justin Baldoni, acteur américain, souhaitait offrir une élégante petite maison à sa famille. Il a choisi le constructeur Modern Tiny Living pour ériger sa petite maison baptisée OJAI. Présentation.

La maison de Justin Baldoni

Cet acteur n’est pas très célèbre en France, mais, aux Etats-Unis, il est connu pour son rôle dans Jane the Virgin, une série télévisée, et pour son livre Man Enough, un best-steller dans son pays. Il a fait appel à Modern Tiny Living pour construire sa tiny-house. La maison de l’acteur, qu’il a appelée OJAI, est une déclinaison du modèle KOKOSING proposée par le constructeur. OJAI mesure 7.3 mètres de long et seulement 2.60 mètres de large pour 24 m² de surface habitable. Le modèle KOKOSING est d’ailleurs l’un des plus vendus par l’entreprise aux Etats-Unis. Dans la tiny-house de Baldoni, tout a été pensé pour ranger ingénieusement et bénéficier de toutes les commodités nécessaires. L’acteur affirme avoir suffisamment d’espace pour quatre personnes.

Une décoration soignée !

L’acteur a choisi de décorer sa maison de blanc et de gris, dans une ambiance très moderne et épurée… Le modèle de base est aménagé avec des tons de bleus que l’acteur n’a pas souhaité pour sa propre maison. En revanche, les aménagements sont similaires au modèle de base. Les murs blancs donc, contrastent avec les éléments en bois qui meublent la maison. En entrant, l’espace de vie ouvert accueille les propriétaires, un espace qui semble immense malgré les petites dimensions. Sur la droite, un immense canapé en U offre un coin détente ! Canapé qui se transforme d’ailleurs en couchette spacieuse pour deux personnes.

Sur la gauche se trouve la cuisine avec de nombreux rangements et aménagements personnalisés. Elle dispose d’appareils électroménagers modernes, tels qu’un grand évier avec robinet rétractable, une table de cuisson et un grand réfrigérateur. On aperçoit également un coin réservé au petit-déjeuner. A l’opposé, un escalier sur mesure avec rangement intégrés en-dessous permet d’optimiser un peu plus l’espace. En haut de cet escalier, une immense chambre avec rangements et suffisamment d’espace pour se déplacer. Enfin, la maison OJAI dispose d’une salle de bain, située juste sous la chambre, séparée de la cuisine par une porte style grange. Elle dispose d’un lavabo, d’une douche en fibres de verre est de toilettes classiques, à chasse d’eau.

Combien a-t-elle coûtée ?

Dans cette maison personnalisée, l’acteur a également souhaité le chauffage électrique et un chauffe-eau sans réservoir. Le prix de ce modèle particulier n’a pas été divulgué, mais le modèle dont elle s’inspire débute à 79 000 $ (73200€). Comme l’indique Modern Tiny Living, chaque modèle est personnalisable et peut également être vendu hors réseau, en ajoutant 20 000$ de plus. Plus d’infos : moderntinyliving.com