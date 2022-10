L’entreprise française Baluchon nous dévoile sa dernière Tiny-House sur roues, la Milanda

Si vous nous suivez, vous connaissez forcément l’entreprise bretonne Baluchon, désormais célèbre pour ses tiny-houses personnalisées en fonction des goûts et des besoins de leurs propriétaires. En cette fin d’année, ils reviennent avec la Milanda, la tiny-house de Philippe, livrée en Île-de-France et qui est à présent son habitation principale. La Milanda ne mesure que 6 mètres de long, mais dispose de tout le nécessaire d’une résidence principale, ainsi que d’un petit bureau parfaitement éclairé pour télétravailler tranquillement. Avec son bardage bois en partie peint d’un vert métallique, elle fait penser à un mix entre une tiny house et une maison conteneur; pourtant, ce ne sont que des effets de style, car elle est bien en bois. Découverte !

Un petit tour à l’extérieur…

La tiny-house Milanda est établie sur une remorque à double essieu et est recouverte d’un revêtement en cèdre rouge, avec des touches de vert aluminium. Son cadre est en épicéa et l’isolation est un mélange de coton, de lin et de chanvre, tandis que l’électricité provient d’un branchement standard de type camping-car. Grâce à des fenêtres de dimensions différentes, la lumière naturelle est présente dans tout l’espace, y compris sur la mezzanine grâce à une petite lucarne rectangulaire.

Et une visite guidée de l’intérieur…

Les visiteurs entrent dans la maison par des portes en double vitrage et se trouvent immédiatement dans la pièce de vie, meublée avec un grand canapé-lit pour les invités, et un poêle à bois. En outre, une table à manger pour deux personnes peut être repliée lorsqu’elle n’est pas utilisée et se trouve face au coin cuisine. Une cuisine limitée d’ailleurs, mais qui dispose tout de même du nécessaire avec un four de taille normale, une cuisinière à propane à quatre brûleurs, des étagères, un meuble de rangement, un réfrigérateur et un évier. À côté de la cuisine se situe une petite salle de bains équipée d’une douche et de toilettes. L’escalier qui cache le bureau permet d’accéder à la mezzanine qui compose l’espace nuit et permet d’installer un lit double. Nous ne connaissons pas le prix de la Milanda, mais les tiny-houses Baluchon, débutent en général autour de 80 000 € !

Les caractéristiques techniques de la Milanda

Châssis : Remorque Baluchon avec option peinture. Longueur utile 6 mètres.

Ossature : Epicéa classe 2.

Isolation : Coton, lin et chanvre pour le plancher, les murs et le plafond.

Fenêtres et Porte : Menuiseries mixtes bois/aluminium. Double vitrage.

Pare-Pluie et Frein Vapeur : Pare-pluie Proclimat et frein vapeur OuatEco (hygrovariable).

Équipements électroménagers : Chauffe-bain gaz Saunier Duval, gazinière Hotpoint, réfrigérateur Klarstein.

Parquet / Plancher : Epicéa Pin des Landes massif thermo traité. Lames vissées sur lambourdes et vitrifiées.

Couverture : Bacs aluminium à joints debouts.

Bardage : Red cedar avec saturateur anti-UV.

Lambris : Épicéa brut blanc et épicéa naturel raboté.

Aménagement : Chêne massif et épicéa.

Ventilation : VMC double-flux Lunos + extracteur d’air.

Appareillage électrique : Appareillage Legrand et éclairage LED.



Le truc en plus dans la tiny house de Philippe : un coin bureau cosy et lumineux pour télétravailler ! Elle est ravissante cette nouvelle tiny-house, non ?