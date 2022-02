Nido : cette charmante petite cabane de 9m² avec terrasse coûte moins de 10 000€ à construire (avec plan)

Direction la Finlande pour découvrir Nido, une petite cabane de 9,30 m² (100 pieds) qui n’est pas plus grande qu’une chambre ! Dans ce pays du Nord de l’Europe, les maisons d’une surface comprise entre 8.90m² et 11.90 m² ne nécessitent aucun permis de construire ni d’aménagement. Les petites cabanes que l’on appelle aussi tiny-houses sont devenues, en quelques années, tout simplement incontournables. Constructeurs, architectes, concepteurs, tous s’essaient à la construction de modèles originaux. L’énorme avantage de ces cabanes minuscules est qu’elles peuvent revêtir plusieurs fonctions. Découvrons donc la Nido, qui, avec un agencement pensé au millimètre, peut faire office de mini studio !

Un joli Nid d’oiseau en Finlande

Cette minuscule tiny-house a été pensée et fabriquée par l’architecte Robin Falck, pour un couple finlandais. Nichée à Sipoo, une ville au Sud de la Finlande, elle porte le joli nom de « Nid d’oiseau » (en italien); un nom plutôt bien choisi quand on découvre à quoi elle ressemble ! C’est, à l’évidence, un nid douillet que l’architecte a pu offrir à ses clients.

4 petits mois pour devenir propriétaires !

120 jours, c’est le temps qu’il a fallu à Robin Falck pour concevoir cette étonnante petite maison. La petite surface du Nido ne l’empêche d’ailleurs pas de posséder un étage. Difficile à imaginer qu’une vie peut se dérouler dans moins de 10m² et pourtant, Robin Falck nous fournit les plans (payant), pour lever les doutes probablement…

Un petit tour du propriétaire ?

Rassurez-vous, le tour du propriétaire ne prendra pas énormément de temps, mais suffisamment pour admirer la conception de la cabane. Au rez-de chaussée, la pièce de vie présente une décoration sobre et minimaliste, mais très naturelle avec du bois clair et des meubles adaptés. Dans la pièce, un canapé, une table basse, un coin cuisine, une petite salle d’eau au fond et un escalier qui mène à l’étage conçu sur mezzanine. Celle-ci peut accueillir un lit deux personnes, et offre une vue plongeante sur le salon !

Partout, des baies vitrées qui agrandissent l’espace et laissent entrer le moindre filet de lumière… Enfin, un accès direct sur la terrasse pour profiter du paysage et de quelques éventuelles aurores boréales.

Combien coûte la Nido ?

Si vous deviez la faire construire par l’architecte, ce petit bijou vous reviendrait à environ 9250€ (10500$). Dans la mesure où les plans nous sont livrés, vous pourrez, si vous sentez l’âme d’un autoconstructeur, la créer de vos propres mains. D’ailleurs, la plupart des matériaux utilisés par l’architecte proviennent du recyclage, ce qui en réduit considérablement le coût. Avec du temps, de l’imagination et une âme de bricoleur, vous pourriez être propriétaire de ce Nido. Il faut juste aimer vivre dans un espace réduit.

Quelle réglementation en France pour une maison de ce type ?

Si le finlandais parvient à caser toutes les pièces d’une maison dans 9 m², cette petite cabane pourrait tout aussi bien se trouver au fond de votre jardin. Vous pourriez alors vous en servir d’atelier pour peindre ou bricoler, ou de bureau pour télétravailler au calme. Sachez que pour une construction de moins de 20 m², il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis de construire. Une simple déclaration préalable de travaux suffit, et elle est bien plus facile à obtenir ! Retrouvez notre dossier Tiny-House pour tout savoir sur ces petites maisons qui offrent souvent un vrai retour à la nature.