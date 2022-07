Pumice Tiny House, une très surprenante maison sur roues qui ressemble à une pierre ponce

Dans la catégorie des tiny houses, il y celles que l’on pourrait définir par « vraies » et puis celles que l’on qualifierait de « fausses ». En fait, elles sont de vraies tiny houses, mais comme elles ne peuvent pas être déplacées, elles n’en sont pas vraiment… On vous l’accorde, la nuance est subtile, mais importante. En Nouvelle-Zélande, dans la ville d’Ohakune, se trouve une tiny house immobile appelée Pumice tiny house. Construite sur une remorque à double essieu, il s’agit plutôt d’une petite maison en bois posée sur une remorque recyclée que d’une tiny house… Peu importe, cette tiny est un peu spéciale et on vous explique pourquoi.

La Pumice tiny house, c’est quoi ?

Cette petite maison sur remorque est sans doute l’une des plus belles et créatives que nous avons pu vous présenter… Non seulement elle est extraordinaire, mais elle est aussi écologique car fabriquée de paille et de chaux et évidemment meublée avec des objets de récupération qui ont été personnalisés. Bryce Langston, de la chaîne populaire Living Big in a Tiny House, a visité cette incroyable petite maison aux formes encore jamais vues jusque-là. Et pour cause, elle ressemble à une roche fabriquée en pierre ponce… Pumice veut dire « pierre ponce » en anglais, et ce nom lui va évidemment comme un gant. La structure de la petite maison est faite de foin structurel recouvert de chaux, ce qui lui confère robustesse, respirabilité et évidemment sa forme unique de roche presque volcanique.

Un petit tour de la Pumice tiny house ?

Ne cherchez ni les coins, ni les bords, ni les arêtes de cette maison, ils n’existent pas… Elle est arrondie sous tous les angles, cette jolie tiny house construite par Evan et Kevin, deux vieux amis qui en ont fait un refuge pour les skieurs. L’aventure des deux amis a débuté avec une vieille remorque de camion, et s’est terminée en apothéose avec cette réalisation unique en son genre. Grâce au foin structurel, à la chaux et à son étonnante structure, elle est, en plus, capable de résister à toutes sortes d’intempéries en plus d’être bon marché et respectueuse de l’environnement.

L’un des constructeurs, Kevin, la décrit comme un “four à pizza surdimensionné“, et c’est vrai qu’elle y ressemble un peu, avec son toit en pente, son bassin de koi peu profond alimenté par l’eau de pluie à l’entrée, son espace barbecue extérieur sur le patio couvert et la cheminée extérieure faite uniquement de gros blocs de roche volcanique. Elle mesure 10 mètres de long sur 5 mètres de large et offre une surface totale habitable (avec terrasse) de 45 m², c’est donc une grande tiny house, que l’on pourrait presque assimiler à une maison troglodyte ou de hobbit, mais elle est sur remorque !

Et à l’intérieur, c’est comment ?

Une fois que vous avez passé les « douves » donc le bassin, vous entrez directement dans l’espace de vie où tous les meubles et accessoires sont de forme arrondie et conçus uniquement pour cette espace… Le bloc de cuisine, le lit, la douche, tout est rond et tout mignon ! Le bloc cuisine et l’évier ont été réalisés en chaux et il a incorporé des feuilles de métal recyclées dans la façade de l’armoire et la porte de la salle de bain… Il a également ajouté du bois flotté resté tel qu’il a été trouvé pour façonner ses aménagements.

Elle est suffisamment grande pour offrir un salon ouvert, une belle cuisine, une salle de bain, des toilettes, une chambre et une magnifique cheminée… Le chauffage est amené dans la salle de bain, par le sol, ce qui contribue aux propriétés naturellement isolantes de la chaux. Après 5000 heures de travail acharné pour un résultat spectaculaire, cette tiny house qui n’en n’est pas vraiment une a coûté la bagatelle de 218 000 dollars néo-zélandais, soit environ 135 000 dollars américains… Mais elle est vraiment magnifique non ?