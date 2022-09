Wild Monkey Campers dévoile deux caravanes larmes (teardrop) parfaitement équipées

Depuis quelques années, les camping-cars « larme » reviennent en force. Inventées dans les années 30, ces petites remorques dans lesquelles il est possible de dormir, manger, se reposer et se déplacer, sont de plus en plus demandées. Si leur style en forme de larme semble immuable, ce n’est pas le cas des intérieurs, qui se modernisent et deviennent de plus en plus confortables. En Australie, nous avons dégotté un petit modèle signé Wild Monkey Campers (WMC). Pour le fabricant australien, toutes les caravanes larmes sont construites sur mesure pour satisfaire le client et lui permettre de passer deux jours ou une semaine dans un confort absolu. Tous les modèles de WMC sont autonomes, respectueux de l’environnement, légers, aérodynamiques et économes en carburant. Ces remorques habitables peuvent également être tractées par de petits véhicules sans pour autant rogner sur l’espace ou le luxe à l’intérieur. Découverte !

Le modèle Splendour DX

Le Splendour DX est le modèle d’entrée de gamme de la marque, mais dispose de multiples fonctionnalités. Construite en contreplaqué de bouleau importé de Finlande, ce bois est d’une extrême robustesse et vous permettra de conserver votre larme toute votre vie ! Le châssis est entièrement soudé sur un caisson en acier protégé par un revêtement spécial, le Raptor. Elle dispose de roues 14″ en acier noir avec pneus 185/65/R14, et de freins électriques 10 pouces. Les parois latérales de la carrosserie sont construites en contreplaqué marin de bouleau avec panneau composite en aluminium à l’extérieur. On retrouve d’ailleurs une porte de côté verrouillable avec une moustiquaire et un filet de sécurité intégrés. Le hayon qui cache aussi la cuisine est également verrouillable et dispose de feux arrière intégrés à LED. Dans la cuisine, on retrouve une prise de courant 12 volts, une prise d’alimentation double USB pour charger les téléphones, appareils et tablettes, deux plafonniers, et de nombreux rangements.

A l’intérieur, elle est aussi fabriquée en contreplaque de bouleau finlandais et disponibles en plusieurs coloris. Pour dormir, c’est un matelas Queen Size qui accueillera les campeurs. Et pour l’aération, elle dispose d’un petit soupirail de toit électrique avec ventilateur à vitesse variable télécommandé. Du côté du système électrique, elle s’équipe d’une batterie au lithium Enerdrive de 100 ampères heure et d’un chargeur de batterie Enerdrive DC-DC 20Amp. Cette petite larme coûte 30 490 $ australiens, soit environ 20 000 €.

Le Splendour GT, le haut de gamme !

Avec ce modèle, on entre dans le haut-de-gamme des teardrops ! Si la construction et les bois utilisés ne diffèrent pas du modèle précédent, au niveau des accessoires et fonctionnalités, c’est le luxe qui attend les campeurs ! En effet, elle dispose d’un coffre avant bombé fixé sur la caisse avec le logement qui abrite le système électrique et un réservoir d’eau de 65 litres. Totalement autonome, elle vous permet les bivouacs en pleine nature sans accès aux réseaux électriques ou d’eau. La jauge du réservoir d’eau est même électronique, vous n’aurez pas à vérifier le contenu restant. Une pompe à eau électrique vous permettra de vous servir facilement au-dessus de l’évier en acier inoxydable avec robinet rabattable. Enfin, un petit réfrigérateur de 40 litres conservera vos denrées au frais, alors qu’un petit réchaud à gaz avec deux brûleurs vous permettra de les réchauffer !

Et vous ne risquez pas de vous ennuyer, car vous trouverez à l’intérieur un système de divertissement de la série Furrion DV3300 avec entrée CD/DVD et USB, la radio AM/FM, le tout télécommandé et en Bluetooth ! Pour la télévision, un petit moniteur HD LED ultra fin se cache dans la larme… Moniteur HD LED rabattable ultra fin de 15,6 pouces, entrée SD, USB et vidéo… Télécommandé ! Des rangements partout, un grand lit, un ventilateur de plafond viennent parfaire cet impressionnant descriptif de la Splendour GT !

Les caractéristiques techniques de la Splendour GT

Longueur hors tout, y compris l’attelage de remorquage : 3960 mm.

Longueur du corps : 2870 mm.

Largeur du corps : 1500 mm.

Largeur totale : 2020 mm.

Hauteur avec galerie de toit : 1775 mm.

Poids à vide : 600 kg.

Poids maximal roulant : 1000 kg.

Système 240 volts AC avec protection RCD 20 A.

Deux GPO doubles vers la cabine et la cuisine.

Batterie au lithium Enerdrive de 125 ampères heure. Bluetooth compatible avec une application sur votre téléphone ou votre tablette.

Chargeur de batterie Enerdrive DC-DC 40Amp.

Chargeur de batterie Enerdrive AC 40Amp.

Coupe-batterie.

Ce modèle haut de gamme est proposé au prix de 37490 dollars australiens, soit environ 25 000 €. En revanche, il y a très peu de chances qu’elles soient disponibles en France et c’est franchement dommage non ? Plus d’informations sur le site Wild Monkeys Campers.