X-Cabin 300 : la mini caravane en aluminium (avec panneaux solaires) aux allures d’Airstream

Le monde du camping, des caravanes et des camping-cars est en constante évolution. Toutes les marques cherchent à proposer des modèles toujours plus petits, toujours plus légers et toujours plus faciles à tracter. Dans ce domaine, la marque Airstream est une des références en la matière et elle inspire bien d’autres marques. Lors du récent salon de la caravane de Düsseldorf en Allemagne, la jeune marque japonaise, X-Cabin, a dévoilé sa propre interprétation d’une caravane de camping tout en aluminium, la X-Cabin 300. Elle opte pour une forme épurée et rectangulaire qui ressemble à une simple remorque. Quant à l’intérieur, on découvre un aménagement efficace et une belle capacité de rangement. Découverte.

La X-Cabin 300, qu’est-ce que c’est ?

Contrairement à une Airstream classique, elle arbore un extérieur en aluminium étincelant orné de rivets, ainsi que des coins arrondis. La X-Cabin 300 de 4,6 m se présente sous une forme très élémentaire de remorque commerciale. Très semblable aux remorques de location que l’on trouve couramment sur les autoroutes et les routes locales aux États-Unis, elle a été sublimée en une élégante et confortable escapade de vacances miniature. L’extérieur du X-Cabin commence par l’application minutieuse de coins en aluminium poli brillant aux bords de panneaux de paroi qui sont légèrement moins brillants. Combinée au châssis en acier galvanisé AL-KO situé en dessous, la construction entièrement en aluminium du X-Cabin maintient son poids de base à 750 kg seulement. Elle sera donc parfaite pour les petites voitures et ne nécessite aucun autre permis que le permis B en France.

Une mini caravane conçue pour les plus petites voitures…

Les caravanes de camping ne sont généralement pas présentées avec des véhicules de remorquage suffisamment attrayants pour voler la vedette. Cependant, X-Cabin met en avant sa légèreté en aluminium en attelant la 300 à un Suzuki Jimny. Et au lieu d’un Jimny ordinaire, il opte pour un modèle équipé du kit carrosserie “Little D” de la marque japonaise DAMD, qui imite la Land Rover Defender.

Rappelons que le Suzuki Jimny est le plus petit 4 × 4 de la marque japonaise. Malgré sa taille compacte de 3,7 m de long et 1,60 m de large, ce petit 4×4 se comporte comme un vrai véhicule tout terrain et les Japonais l’adorent à la ville comme à la campagne. En choisissant ce modèle de véhicule tracteur, X-Cabin prouve qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un lourd véhicule tracteur pour atteler sa mini caravane toute brillante de mille feux !

Un petit tour à l’intérieur ?

X-Cabin propose trois plans d’aménagement différents, ainsi qu’une version vide de la caravane destinée au transport commercial. Parmi les trois plans, le modèle X-Cabin 300 “Glamp” semble le plus polyvalent, avec sa cuisine à l’avant et son divan convertible classique à double banquette qui se transforme en lit double.

La cuisine simple comprend un évier et une glacière électrique en option et est prévue pour être utilisée avec un réchaud de camping à gaz portable. Au Japon, les prix varient de 5,8 millions à 7,2 millions de yens (soit de 36 820 à 45 618 €), en fonction du plan d’aménagement, ce qui les place dans la même fourchette de prix que les caravanes Airstream. En savoir plus ? Rendez-vous sur x-cabin.jp

