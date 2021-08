Réchauffement climatique : pourquoi le prix des pâtes alimentaires pourrait bientôt augmenter ?

Souvenez-vous du printemps 2020… Premier confinement, le président de la République nous annonce que “nous sommes en guerre“… contre le Covid19. Il nous apprend que les écoles vont fermer, les bars, les restaurants, les cinémas, et tous les commerces non essentiels…

Le soir même de l’allocution présidentielle, les commandes dans les drives alimentaires explosent… Les consommateurs se ruent dans les rayons et font la razzia sur les pâtes, la farine… et le papier toilette. Du jamais vu en France depuis de nombreuses années…

Et concernant les pâtes, le petit manège des stockages à outrance pourrait bien recommencer… Et cette fois-ci, ce n’est pas à cause du Covid19, mais du réchauffement climatique… On vous explique tout !

Le changement climatique en cause !

Alors qu’en ce moment même, des incendies ravagent le Sud de la France, nous avons pu constater, impuissants, cet été que le dérèglement climatique est bien là ! Dômes de chaleurs au Canada, en Espagne, en Grèce. Inondations mortelles en Belgique ou en Allemagne. Eté pourri au Nord de la Loire… Bref la météo n’a pas été très clémente pour les humains. Mais elle l’est encore moins pour les cultures et cette météo changeante ne profite absolument pas au blé dur, ingrédient principale de nos pâtes alimentaires.

La Canada, qui est LE premier pays producteur au monde, a connu cet été des vagues de chaleur inédites, poussant les températures jusqu’à 50°C (Source journal La Dépêche). Le blé dur n’a pas résisté à ces chaleurs extrêmes… La conséquence directe impacte sur le cours du blé, qui flambe comme jamais il n’a flambé !

Les fabricants de pâtes alimentaires alertent !

Dans un communiqué publié ce lundi, le Sifpaf (syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires) et le CFSI (Comité français de la semoulerie industrielle) alertent sur une pénurie possible ! Ils expliquent que les pluies trop abondantes en Europe et la chaleur extrême du Canada mettent en danger la production de blé dur… Ou plutôt vont faire flamber les prix puisque la demande sera bien supérieure à l’offre mondiale.

Pour le Canada, ce sera environ 32% de récolte de blé en moins, soit 4.2 millions de tonnes que lors des cinq années précédentes ! Les stocks étaient déjà très bas, cette piètre récolte ne permettra donc pas d’alimenter le marché mondial.

Pour éviter une surenchère, et une augmentation des prix pour le consommateur, ils demandent une action urgente aux pouvoirs publics. Ils souhaitent que le gouvernement assure l’approvisionnement, mais également que les distributeurs répercutent la hausse sur le prix de vente pour faire face à cette crise.

Ne vous jetez pas sur les pâtes !

Ne craignez pas de ne plus trouver de spaghettis ou de cannellonis dans les rayons… La pénurie ne débutera pas demain selon les experts, puisque la production de pâtes pour cette année est déjà empaquetée !

Ils expliquent juste que, si les conditions météorologiques actuelles et futures devaient perdurer, elles pourraient entraîner l’année prochaine, une augmentation du prix des nouilles… Et ce dès le début de l’exportation des nouvelles récoltes. A moins que les distributeurs décident de ne pas répercuter cette hausse mondiale et de réduire leur marge commerciale ? Vous voyez on encore le temps de savourer un bon gratin de nouilles ou des tagliatelles à la carbonara ! Pas de panique donc et si vous êtes de ceux qui achetiez les pâtes par 20 ou 30 paquets en mars dernier, il vous en reste peut-être encore ?