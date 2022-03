Hôtels à Insectes : comment, où et pourquoi installer cet abri dans votre jardin au printemps ?

Sur le calendrier, le printemps revient ce dimanche 20 mars. Et avec lui, certains animaux vont ressortir de leurs cachettes hivernales, butiner, polliniser et faire un geste pour la biodiversité. Cependant, dans certains endroits, les insectes sont confrontés, un peu comme les humains, à des problèmes de logement. Non pas qu’ils soient trop chers, mais l’activité humaine a eu tandance à faire disparaître les logements pour insectes. Face à cette pénurie locative, vous envisagez peut-être de les loger dans votre jardin. En leur offrant le gîte et le couvert, vous pourriez permettre à certains insectes de se reproduire et préserver les espèces. Mais à quoi sert un hôtel à insectes ? Comment et où l’installer ? On vous explique tout.

Hôtel sans service de chambre

Certains sont gigantesques, d’autres plus petits, mais ils ont tous la même utilité : abriter les insectes toute l’année. Les insectes les plus à même de venir loger dans votre hôtel sont les papillons, les coccinelles, les abeilles solitaires ou guêpes solitaires, les bourdons, les chrysopes ou encore les perce-oreilles. Un hôtel à insectes se présente comme une grande maison en bois, avec des « logements » différents à chaque étage. Et ils ne sont pas installés par hasard: chaque « chambre » se destine à une catégorie d’insectes.

Pour le bien-être de notre planète

En installant un hôtel à insecte au printemps, vous allez permettre aux futurs locataires de repérer les lieux, et de s’y habituer. Quand viendra l’hiver, ils sauront qu’ils peuvent s’y installer pour y pondre et protéger leurs larves. Les insectes assurent la pollinisation, et quelque part, notre diversification alimentaire. De plus, certains se feront un plaisir de dévorer les nuisibles qui pourraient s’attaquer à votre potager ou à vos jolies fleurs printanières. En installant un hôtel à insectes, vous favorisez donc la biodiversité tout en rétablissant l’équilibre de la chaîne alimentaire. Enfin, si vous avez des enfants, cela peut être une excellente chose pour une petite leçon de Sciences et Vie de la Terre en direct. Un dernier point, les hôtels à insectes sont souvent très décoratifs, en bois brut, mais vous avez le droit de les peindre; les insectes ne vous en tiendront pas rigueur. A condition d’utiliser des peintures écologiques !

Où installer un hôtel à insectes ?

Tout d’abord, il faudra choisir un endroit éloigné des bruits et de l’agitation. Privilégier le fond du jardin, et accrochez le ou posez-le sur pied, à 30 cm du sol au minimum. Vous pouvez l’accrocher sur un mur, ou sur un arbre. Ensuite, il faut que l’hôtel soit à l’abri du vent et que l’entrée soit orientée sud / sud-est, cela permettra aux insectes de profiter du soleil. Pensez également à le protéger de la pluie. La plupart des toits d’hôtel à insectes sont en bois, mais vous pouvez ajouter quelques ardoises ou des plaques qui rappellent la tuile, afin de le protéger de l’humidité.

Offrez-leur aussi le couvert !

En plaçant à proximité de l’hôtel des plantes mellifères, des prairies fleuries ou des haies champêtres, vous leur offrirez de quoi se sustenter. Vous pouvez aussi laisser les herbes folles autour de l’hôtel, elles peuvent servir de garde-manger et vous éviterez de les déranger quand vous passerez la tondeuse pendant qu’ils dorment. Vous n’aurez jamais l’assurance que votre hôtel est habité avant de l’avoir installé. Mais au pire, cela fera une jolie décoration de jardin, et qui ne tente rien n’a rien ! Si vous souhaitez le construire vous-même, découvrez le livre Hôtels à Insectes : 60 projets à réaliser, c’est une petite mine d’or pour construire son hôtel. Mais, vous pouvez également l’acheter déjà construit.

