Comment réutiliser l’eau du sèche-linge ?

Nous sommes nombreux à utiliser un sèche-linge pour gagner du temps et disposer d’un linge sec rapidement. Le sèche-linge jouit plutôt d’une mauvaise réputation, car il est énergivore, même si de nombreux progrès ont été réalisés dans ce domaine. Aujourd’hui, certains sèche-linge peuvent même être classés A++ en termes de consommation d’énergie, soit consommer moins que votre réfrigérateur. Cependant, les sèche-linges à évacuation sont moins énergivores que ceux à condensation, comme le rappelle l’ADEME. En revanche, ce sèche-linge à condensation, pourrait être un allié inattendu pour vous permettre quelques économies d’eau. Comment est-ce possible ? On va tout vous expliquer, et vous indiquer comment réutiliser l’eau de votre sèche-linge.

Comment fonctionne un sèche-linge à condensation ?

Si vous possédez ce type de sèche-linge, vous savez qu’il possède un bac récupérateur qui transforme l’humidité contenue dans le linge, en eau. Un sèche-linge à condensation fonctionne donc en circuit fermé, et est généralement plébiscité par les propriétaires d’appartement qui n’ont pas la possibilité de faire évacuer l’humidité vers l’extérieur. Le sèche-linge transforme en conséquence l’évaporation de l’eau contenue dans les vêtements, en vapeur d’eau récupérée dans le bac à condensats. Pour ce faire, la vapeur d’eau est dirigée vers un échangeur thermique, traditionnellement situé à l’arrière ou sur le côté du sèche-linge. La vapeur est ensuite refroidie dans l’échangeur thermique, puis transformée en eau déminéralisée.

Quelle est la qualité de l’eau récupérée de votre sèche-linge ?

Lors de l’échange thermique, la chaleur provoquée va ôter à l’humidité tous les minéraux présents. Dans votre bac de récupération, ce sera donc de l’eau déminéralisée gratuite que vous pourrez utiliser. Cependant, il est conseillé de passer l’eau récupérée du sèche-linge dans un tamis ou une passoire très fine, voire un tissu, pour la débarrasser des résidus de textile. Cette eau déminéralisée, vous ne pourrez évidemment pas la consommer, même si ce n’est pas totalement interdit, le corps a besoin de minéraux. En revanche, vous allez pouvoir la réutiliser sur différents postes de votre maison.

Comment réutiliser l’eau du sèche-linge à condensation ?

Du jardin à l’entretien de la maison, en passant par les soins de beauté, l’eau déminéralisée du sèche-linge a plus d’un tour dans son sac. Voici les quelques utilisations possibles de l’eau déminéralisée récupérée de votre sèche-linge à condensation :

Remplissage de votre fer à repasser, ou de votre centrale vapeur, c’est bien la même eau que vous achetez en bidon de 5 litres au supermarché, mais celle du sèche-linge est gratuite !

Arrosage de vos plantes, elles adorent l’eau déminéralisée surtout en vaporisation sur leur feuillage !

Soin des cheveux : notamment si vous utilisez du henné ou des poudres de colorations pour les cheveux. Diluez-les de préférence avec de l’eau déminéralisée. Cette eau peut aussi, filtrée, servir d’eau de rinçage, pour une brillance inégalée !

Soin des animaux : comme pour les cheveux, l’eau déminéralisée sera parfaite pour rincer vos poilus, et donnera à leurs poils, une brillance inattendue.

Entretien de la maison et sur plusieurs postes comme le lavage des vitres en diluant 20 cl d’eau déminéralisée avec 10 cl de vinaigre blanc. C’est aussi valable pour nettoyer vos sols, vos meubles, etc.

Le truc en plus : si vous produisez votre électricité via des panneaux photovoltaïques, conservez cette eau dans des bidons étanches, elle sera parfaite pour le nettoyage annuel de vos panneaux ! Il fallait y penser, non ? Aviez-vous connaissance de ces astuces ? Réutilisez-vous déjà l’eau de votre sèche-linge ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

CANDY Sèche linge Condensation CSOEC10DG-S Grande capacité de 10 kg Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez