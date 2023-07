« Il n’y a pas de petits gestes », comment réutiliser et valoriser l’eau de votre climatisation ?

Vous avez fait installer une climatisation dans votre maison ? Vous avez donc sans doute remarqué que celle-ci rejetait de l’eau ! Vous savez, ce bien précieux qui se raréfie chaque année un peu plus en raison du réchauffement climatique. Cette eau, sortie de votre climatiseur, pourrait peut-être vous servir dans la maison, au lieu d’être jetée dans les égouts ? Outre les récupérateurs d’eau de pluie, les climatiseurs sont aussi une ressource en eau, qui est cependant plus méconnue. Certes, votre facture d’eau ne sera pas radicalement diminuée, en revanche, ce serait un geste bénéfique supplémentaire pour la planète. Mais à quoi peut donc servir l’eau de votre climatiseur ? On va tout vous expliquer.

Comment récupérer l’eau de votre climatiseur ?

Un climatiseur fonctionne généralement grâce à un processus qui permet de refroidir l’air entrant. Pour qu’il se rafraîchisse, il passe par un processus de réfrigération au gaz et génère de l’évaporation et de la condensation, qui le transforme en eau. Pour récupérer l’eau de votre climatiseur, il suffit de dénicher l’endroit où se trouve la soupape qui expulse l’eau de votre appareil. Une fois cette soupape trouvée, vous pouvez placer un récipient en dessous et réutiliser l’eau, qui est totalement propre, pour plusieurs tâches dans la maison ou au jardin.

Comment peut-on utiliser l’eau de la climatisation à l’intérieur ?

Attention, avant de définir les utilisations possibles de l’eau de la climatisation, il faut savoir que celle-ci ne doit JAMAIS servir à la consommation humaine, animale ni pour toute activité liée à l’alimentation. En revanche, vous allez pouvoir l’utiliser pour laver vos sols, vos sanitaires, votre cuisine, etc. Vous pourrez aussi arroser vos plantes avec cette eau, à condition d’ajouter de temps à autre des nutriments, car l’eau de climatisation est distillée, donc dénuée de nutriments.

Enfin, et c’est peut-être l’utilisation la plus simple et la plus écologique, vous allez pouvoir verser l’eau récupérée dans le réservoir de votre chasse d’eau. Une climatisation permet de récupérer de 1,5 à 5 l d’eau par heure, lorsqu’elle fonctionne à plein régime. Une chasse d’eau, c’est de 3 à 6 l à chaque fois. Faites le calcul !

Comment peut-on utiliser l’eau de la climatisation autrement ?

Cette eau pure peut être utilisée pour le lavage des voitures. Cependant, attention, car la loi interdit formellement de laver ces dernières sur la voie publique. Vous allez aussi pouvoir l’utiliser dans le réservoir de votre fer à repasser ou de votre centrale vapeur. Pour ces appareils, il est nécessaire d’utiliser de l’eau déminéralisée, ce qui est le cas avec l’eau du climatiseur. Vous pouvez aussi la conserver dans un bidon et l’utiliser quand la pile de repassage arrive au plafond !

Une autre façon pratique de réutiliser l’eau de votre climatiseur est de l’utiliser comme liquide lave-glaces en y mélangeant quelques gouttes de savon liquide. Cela permet de donner une nouvelle utilité à cette eau, tout en contribuant à économiser les ressources. Enfin, si vous lavez votre lingerie à la main, pensez à utiliser cette eau, comme dernière eau de rinçage. Une eau très douce, qui aura le pouvoir d’assouplir vos dessous en dentelle, par exemple !