Yotache : ce petit accessoire en promotion et à seulement 20,99 € permet de mieux isoler les portes d’entrée

Cette année, la mode est à la « chasse au froid », celui qui pénètre insidieusement par tous les interstices laissés libres dans votre maison. Le passage préféré du froid étant sans aucun doute le dessous de votre porte d’entrée ! Impossible de combler cet espace sous peine de ne plus pouvoir ni entrer ni sortir de chez vous, évidemment. En revanche, il existe une solution toute simple, peu onéreuse et qui s’installe en trente secondes à peine. Cet accessoire, c’est le petit boudin de porte qui remplacera le vieux teckel légué par votre grand-mère ! Découvrez le boudin de porte Yotache, actuellement au prix de 20,99 €. Et jusqu’au 31 décembre 2023, en cochant la case coupon de réduction avant l’envoi dans votre panier, vous bénéficierez d’une réduction de 20 %. Découverte.

Le boudin de porte Yotache, qu’est-ce que c’est ?

Les boudins de porte s’adaptent de manière optimale à toutes les portes et sont disponibles en trois dimensions (80, 90 et 100 cm). En réalité, le boudin de porte est constitué de deux parties cylindriques, qui viennent bloquer l’air de chaque côté de la porte. Ces deux parties sont reliées par un rectangle de tissu qui vient se glisser sous votre porte. Chaque boudin mesure 4,5 cm de haut et permet donc d’isoler votre bas de porte. Lorsque vous recevrez votre colis, vous y trouverez un dispositif anti courant d’air avec un sac en tissu et 6 sections de bâtons en mousse, 30 sections de ruban adhésif et un manuel d’instruction.

Comment installer votre boudin de porte Yotache ?

Dans notre description, nous vous indiquons que vous recevrez six sections de bâtons en mousse et c’est plutôt une bonne nouvelle. Pour l’installer, il vous suffit de glisser deux sections de mousse dans chaque partie du tissu. Mesurez ensuite la longueur restant sur votre seuil de porte pour recouper les deux dernières sections aux bonnes dimensions. Installez ensuite votre boudin, en le glissant sous votre porte. Attention, si votre porte d’entrée dispose d’un cadre en bas, ce dispositif ne sera pas adapté. En plus d’arrêter les odeurs, la lumière, le bruit, la poussière, les insectes, etc, les sections en mousse sont amovibles pour pouvoir laver en machine la housse seule. Vous prolongerez ainsi la durée de vie de votre boudin de porte. Cet accessoire s’adapte aux portes d’entrées (sans seuil), aux portes de services, de garage intérieur, aux abris de jardins, entre autres.

Un boudin de porte pour tous sols

Le « Yotache » est disponible en quatre coloris (bleu, gris/ blanc, terre jaune et noir/gris), vous allez donc pouvoir le coordonner avec votre décoration. Quant aux types de sols, il est universel. Grâce à sa conception en angle droit, il vient se plaquer au sol sans former d’arrondi comme ce peut être le cas sur certains autres modèles. Cette conception perpendiculaire au sol le rend adapté pour tous les types de sols : moquette, carrelage, linoléum, béton, etc. Rappelons que l’ADEME estime les pertes de chaleur par les ouvrants d’une maison à 15 % environ. Et jusqu’à preuve du contraire, la porte d’entrée est un ouvrant, il faut donc penser aussi à l’isoler du froid pour économiser sur votre facture ! Avez-vous déjà essayé cette astuce ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

