AddBike : ce kit de conversion transforme votre vélo (classique) ou électrique en un vélo cargo, et c’est génial !

Vous possédez déjà un vélo électrique, mais vous aimeriez investir dans un vélo cargo ? Et si, au lieu de cela, vous optiez pour un kit qui vous permettrait de transformer votre modèle de base en un vélo cargo ? Intéressant lorsque l’on sait qu’un vélo cargo électrique coûte aux alentours de 3000€ pour les moins chers d’entre eux… Retro Elec Bike propose justement un kit « box Addbike+ » qui propose plusieurs types de Carry Box, pour le transport d’enfants, d’animaux ou de marchandises à adapter sur votre vélo électrique. Pour 1090€, vous allez donc pouvoir vous installer au guidon d’un vélo cargo de type triporteur, vous déplacer facilement et vous offrir un moyen de pouvoir emmener vos enfants à l’école ou transporter vos courses de la semaine… Comment ça marche ? Pour quels vélos électriques ? Comment l’installer ? On vous explique tout !

L’AddBike+ c’est quoi ?

Le constructeur présente son produit comme l’alternative parfaite pour transformer à petit prix votre vélo classique en triporteur. Concrètement, votre vélo classique ou électrique pourra se transformer en triporteur urbain maniable et très pratique grâce à la technologie Curve-Assist, qui lui confère une grande maniabilité avec ses roues inclinables, qui se penchent dans les virages. En achetant AddBike+, vous obtiendrez la Carry Box (transport de marchandises) que vous pouvez aussi remplacer par la Carry Box Kid (pour les enfants) ou par la Carry Dog (pour les animaux). La subtilité de cet accessoire se trouve dans le fait que la box est amovible… Vous pouvez donc choisir de l’installer pour avoir un vélo cargo, ou de l’enlever si vous souhaitez retrouver votre vélo. Le constructeur précise que ce kit de transformation ne convient pas aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Les caractéristiques techniques de l’AddBike+ et de la Carry Box

Le dispositif pèse 13 kilos et dispose d’un frein à disque hydraulique. Il mesure 54 x 68 x 83 centimètres, possède une jante en aluminium et une capacité de charge de 33 kilos. La Carry Box, quant à elle ne pèse que 3 kilos pour des dimensions de 50 x 45 x 60 centimètres. Elle possède une structure en acier, se couvre d’un textile déperlant et d’une toile PVC. Elle est également fournie avec un couvercle et offre une capacité de charge de 110 litres pour un poids maximum de 33 kilos.

Quels sont les avantages de la solution Addbike ?

Le premier avantage de ce système est qu’il est très facile à installer même pour les novices en la matière. Il suffit d’enlever la roue de votre vélo puis de placer la fourche sur le système Quick-Fix qui va sécuriser la fixation. Comme il dispose d’un freinage intégré, il suffira ensuite de placer son levier de frein sur votre guidon. Libre à vous, ensuite, de conserver le frein d’origine ou de le retirer. Le second avantage du système est d’être universel, puisqu’il se monte sur la plupart des vélos disponibles sur le marché. Electriques, VTT, pliants, à axe traversant ou sur roues de 20 pouces, peu importe, il dispose d’une grande compatibilité !

De plus, il offre une conduite optimisée grâce à son système de roues inclinables. Vous conservez la fluidité de votre vélo mais vous pouvez désormais transporter des charges à l’avant ! Enfin, il dispose d’une manette de blocage qui se place sur le guidon et vous assure la stabilité à l’arrêt, pour faciliter le chargement ou la mise en selle. Le système AddBike+ est disponible à partir de 1000€. Plus d’infos : add-bike.com