Concert Car : un magnifique camion aménagé Ford E-450 de 1999 qui fait également office de scène de concert

Décidément, les inspirations ne manquent pas en matière de conception de camping-car. Nous avons déjà vu une Suzuki Jumni de 2003 transformer en un camping-car pas cher. Récemment encore, Méline vous a présenté le Mars Camper, une remorque de camping dont la principale particularité réside dans le fait qu’il est gonflable. Pour ce faire, il suffit d’appuyer sur un bouton. Aujourd’hui, nous allons vous parler du Concert Car. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un véhicule aménagé pour devenir une scène de concert ambulante.

À vendre pour un peu plus de 50 000 dollars

Le véhicule en question est une Ford E-450 de 1999. Avant sa nouvelle vie en tant que camping-car, il servait de camion de transport de marchandises. C’est grâce au savoir-faire et à la créativité des designers de Carpenter Owl que le Concert Car est devenu ce qu’il est aujourd’hui. Il faut savoir que ce modèle unique en son genre est actuellement à vendre au prix de 60 000 dollars. Un coût qui parait énorme, mais qui ne devrait en aucun cas constituer un frein pour les acheteurs passionnés. Effectivement, en plus d’être grande, la cabine de ce pick-up aménagé est suffisamment confortable pour faire de chacun de vos campings une expérience inoubliable.

Un design époustouflant

À l’extérieur, le Concert Car impressionne par sa structure mélangeant le bois et le métal. Pour le sol, les murs et le plafond, son concepteur a opté pour une isolation en laine de verre. Concernant les murs en particulier, ils ont été conçus avec un système d’écran pare-pluie composé d’enveloppe Blockit. De son côté, le toit est constitué de tôles galvalume de calibre 12. Pour assurer une meilleure étanchéité, Carpenter Owl a équipé la toiture d’une membrane spéciale en caoutchouc. Par ailleurs, la petite scène de concert prévu sur le Concert Car possède une capacité de 20 personnes.

Quid des équipements ?

Ce camping-car a beau s’adresser aux passionnés de spectacles, il possède les équipements de base dont les campeurs ont besoin. Par exemple, il est muni d’une kitchenette avec un évier, d’un réfrigérateur et d’une cuisinière. Son concepteur a même prévu un four grille-pain. Comme si tout cela ne suffisait pas, le véhicule dispose d’une salle de bains avec une baignoire et de toilettes à compost. L’espace couchage comprend un lit pour deux adultes. Un choix qui est plutôt restreint vu la taille de la cabine… Quoi qu’il en soit, le Concert Car demeure une magnifique création. Reste à savoir qui en sera l’heureux propriétaire.