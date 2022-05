Habelo, un kit d’électrification pour bicyclette (très abordable) pour passer au vélo électrique

Selon CleanRider, le site de référence en matière de vélos électriques, 660 000 vélos à assistance électrique (VAE) se sont vendus en 2021, soit 21% de plus qu’en 2020…. Une extraordinaire progression qui entérine le fait que les vélos électriques sont devenus l’objet tendance pour se déplacer proprement en ville, ou à la campagne. Un vélo électrique de qualité coûte en moyenne 1500€ et tout le monde ne peut se permettre d’investir autant d’argent, même si de nombreuses subventions locales sont mises en place… Avec cet engouement, il est un autre produit qui fait son chemin dans nos quotidiens : le kit d’électrification ! Moins cher qu’un vélo électrique neuf, il permet de faire de l’upcycling, donc du recyclage d’un ancien vélo mécanique en un vélo électrique. Découvrez HABELO, un nouveau kit d’assistance inventé par deux clermontois, Quentin Lopez et Quentin Rey qui avaient à cœur de proposer une alternative à l’achat d’un vélo électrique !

Habelo c’est quoi ?

Ce dispositif va donc vous permettre d’électrifier n’importe quel vélo en le transformant en vélo électrique performant. En moins de cinq minutes pour le montage, il offre à votre vieux vélo, un moteur de 250w d’assistance et une autonomie de 80 kilomètres grâce à sa batterie discrète et simple à transporter. Le kit universel électrique Habelo pour vélo ne nécessite aucun outil spécial pour l’installer et dispose de trois modes d’assistance : free, éco et sport. Ce kit se monte aussi vite qu’il se démonte, vous pouvez donc revenir à un vélo classique en quelques minutes, si l’envie de pousser sur les pédales vous prend !

Les caractéristiques techniques

Habelo est compatible avec tous types de vélos (sauf fatbikes), possède un système d’assistance intelligent et une autonomie maximale de 80 kilomètres. Il dispose d’une application, se connecte en Bluetooth 5.0 et bénéficie d’un système antivol intelligent. Côté freinage, vous pourrez compter sur un système de freinage à induction. Il possède également un gyroscope intégré et une détection de l’angle de la pente de la route. Le moteur est évidemment homologué en France, avec une puissance de 250 watts. Comme pour tous les vélos électriques destinés au marché français et/ou européen, l’assistance électrique se coupe dès les 25 km/h atteints… Ce qui ne vous empêche pas de rouler plus vite, mais à la force de vos quadriceps !

De quoi se compose ce kit ?

Le kit Habelo se compose d’une roue avant à choisir en fonction de son vélo (20 à 29 pouces / 700 c), d’une batterie qui ressemble à une gourde que l’on installe sur le cadre et d’un câble pour relier les deux parties. La batterie, en fonction du mode d’assistance choisi vous confère une autonomie située entre 50 et 80 kilomètres et se recharge en 3 heures. Il y a possibilité de commander une batterie de rechange pour ne jamais être à court d’énergie (234€).

L’application connectée permet de gérer la vitesse, le système de frein et l’antivol intégré. Si vous ne possédez pas de smartphone, un système est également prévu avec les mêmes configurations que le système connecté. Le kit Habelo coûte 599,99€ et est en vente sur le site de la marque et n’est vendu qu’en France pour le moment… La jeune start-up fondée en 2022 compte bien vendre ses kits d’électrification dans toute l’Europe très bientôt… Plus d’infos : habelo.fr