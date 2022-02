Il invente un kit de conversion pour transformer les bicyclettes en vélos électriques

L’Inde semble devenir un pays important dans le monde de l’innovation. Cet immense pays d’Asie abrite de nombreux inventeurs qui se font désormais une place dans l’univers des produits innovants. Forts de proposition et souvent très visionnaires, les inventeurs indiens comptent parmi les plus novateurs. Parmi eux, nous vous proposons de découvrir Gursaurabh Singh, fondateur et créateur d’un kit de conversion révolutionnaire. Son nom : Dhruv Vidyut (DVECK). Il a très récemment reçu un soutien inespéré ! Celui d’Arnand Mahindra, “un homme d’affaires milliardaire indien et le président de Mahindra Group, un conglomérat d’affaires basé à Mumbai”. Son kit de conversion électrique pourrait bien conquérir le monde ! Présentation.

Qu’est-ce que le DVECK ?

Ce kit de conversion électrique, serait selon son créateur, doté d’une technologie révolutionnaire. Cette technologie permettrait de convertir n’importe quel vélo classique en un vélo électrique alimenté par batterie. Le kit donnerait une puissance maximale de 25 km/h et une charge utile de 170 kilos. Le côté révolutionnaire réside dans sa facilité d’installation. Selon Gursaurabh Singh, le DVECK ne nécessite aucun gros outil, ni aucune connaissance en mécanique !

Pourquoi le soutien de Mahindra est-il capital ?

Anand Mahindra, est l’un des hommes les plus riches de l’Inde, il est connu pour fournir des efforts afin d’améliorer la société indienne dans sa globalité. Dans un tweet, il loue le bien-fondé du DVECK, et offre à son créateur une visibilité inespérée. Dans une vidéo, qui ressemble à une publicité, il vante les merveilles du kit de conversion électrique. On peut y découvrir l’installation d’un DVECK sur un vélo de base à guidon.

Quelles spécificités pour le DVECK ?

Dans cette vidéo, nous apprenons que le kit de conversion permettrait d’obtenir 40 kilomètres d’autonomie. Mais également qu’il serait parfaitement résistant aux conditions difficiles des routes indiennes. La boue, l’humidité, la chaleur écrasante, rien ne l’arrêterait. Il serait également utilisable comme chargeur de téléphone et résistant à la rouille. Des critères qui peuvent nous sembler évidents, mais qui semblent être une prouesse en Inde. Mahindra écrit : « C’est un bon rappel pour tous les constructeurs automobiles qui se concentrent sur les véhicules électriques perturbateurs que CETTE révolution des véhicules électriques est peut-être la plus importante »

Un kit de conversion prêt à conquérir l’Inde !

Il explique ensuite vouloir devenir investisseur sur le produit car il pense que cette invention ne sera pas forcément rentable. Il ajoute qu’il sera toujours fier d’investir dans des produits innovants qui pourraient changer les choses dans son pays. Il a ensuite demandé aux utilisateurs de Twitter de le mettre en contact avec l’inventeur, qui aimerait que son invention puisse être utile à 58% de la population indienne… Ce qui représente plus de 800 millions de personnes qui utilisent aujourd’hui un vélo traditionnel. Autant dire que si son invention connaît le succès envisagé, le créateur sera, lui aussi, un homme riche ! Ce n’est pas la première fois qu’une invention indienne fait le buzz dans le monde. Nous pourrions citer la Nano Tata House, cette tiny-house à 700€ , ou ncore cette jeune fille qui a inventé des vélos cargos solaires pour remplacer les chariots de repassage.