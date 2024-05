Le limiteur de vitesse imposé dès le 1ᵉʳ juillet 2024 fait grincer des dents chez les automobilistes

La mortalité routière est un problème majeur dans tous les pays de l’Union européenne. En 2023, 20 400 personnes ont perdu la vie sur les routes d’Europe, selon le bilan de la Commission Européenne. Les routes les plus sûres semblent se trouver en Suède (22 décès / 1 million d’habitants), et les moins sécurisés en Bulgarie (82 décès / 1 million d’habitants). Les députés européens ont voté plusieurs mesures avant les élections du 9 juin prochain. Parmi elles, celle de l’ISA (Système d’Assistance Intelligente à la vitesse) entrera en vigueur le 1ᵉʳ juillet prochain. Qu’est-ce que l’ISA ? Et, pourquoi cette mesure pourrait déplaire à certains ? Je vais tout vous expliquer.

Une nouvelle loi européenne

À partir du 1ᵉʳ juillet 2024, les nouveaux véhicules vendus dans l’Union européenne devront être équipés d’un système ISA. Ce dernier est, en réalité, un nouveau limiteur de vitesse obligatoire, qui vous accompagnera durant vos futurs trajets. Certains véhicules sont déjà équipés d’avertisseur de dépassement de vitesse, une alarme retentit dès que le seuil enregistré est dépassé. Mais, la programmation de la vitesse et du déclenchement, restent à la discrétion du conducteur. En d’autres termes, si vous programmez le déclenchement à 160 km/h, il ne se déclenchera pas avant le dépassement de cette vitesse. Avec l’ISA, ce ne sera pas réellement la même histoire !

ISA pour « Intelligent Speed Assistance »

L’ISA (Intelligent Speed Assistance) est un système qui combine les données GPS, et des caméras pour veiller aux respects des limitations de vitesse. Ainsi, comme ce serait le cas pour votre application Waze, la vitesse de votre véhicule est surveillée en permanence. L’ISA est donc capable de savoir si vous dépassez ou non, les limitations en vigueur. Le premier avertissement que vous aurez sera un avertissement sonore et visuel, qui devrait vous encourager à lever le pied. Si vous continuez à jouer les pilotes de Formule 1, la puissance de votre moteur sera réduite, ou la pression de votre pédale d’accélérateur sera plus forte, vous forçant à réduire votre vitesse. Aïe, aïe, aïe, cela va en faire protester plus d’un… J’emploie le masculin, car c’est bien connu, les femmes sont plus prudentes que les hommes au volant.

Réduire de 20 % le nombre de tués sur les routes

La commission européenne souhaite que le nombre de tués sur les routes soit réduite à néant en 2050. Zéro mort, c’est l’objectif probablement peu réaliste de ce plan européen, baptisé « Vision zéro ». Néanmoins, l’ISA pourrait déjà réduire de 20 % le nombre de tués sur les routes, dans un premier temps. Bien entendu, si l’objectif est de faire régresser l’accidentologie, une idée à saluer, l’ISA suscite aussi de nombreuses controverses. La plupart des conducteurs voient dans cette mesure, une atteinte à leur liberté.

Voient-ils, dans ce droit, la liberté de rouler à tombeaux ouverts, et d'ôter la vie à autrui ? À méditer. Pensez-vous que cette mesure puisse contribuer à la réduction de la mortalité routière ? Au contraire, pensez-vous qu'elle est inutile et une atteinte à votre liberté ?