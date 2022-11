Elrond devient MultiversX(.com) et se lance dans l’aventure du métavers

La grande annonce a été faite lors de la conférence X Day d’Elrond qui s’est déroulée du 3 au 5 novembre dernier. L’événement fut l’occasion durant laquelle la firme a révélé son ambition de devenir leader du marché au moyen d’une refonte de son système entier. Ainsi, le passage de Elrond à MultiversX n’est pas un simple changement de nom, car cela représente toute une révolution de l’écosystème complet de l’enseigne. Les grandes lignes de cette évolution se caractérisent majoritairement par l’arrivée de trois nouveaux produits : xFabric, xPortal et xWorlds.

xFabric est présenté comme étant une boîte à outils mis à disposition des créateurs, des marques et des institutions souhaitant construire dans le métavers. C’est un ensemble de solutions prêtes à l’emploi permettant de faciliter l’initiation de l’audience visée dans l’écosystème. Les moyens mis en place ont effectivement été pensés pour une création sans besoin de code. Les modules sont ainsi customisables et enrichis par diverses fonctionnalités pour pouvoir être facilement exploités. xFabric est une solution pour entreprendre une nouvelle vague de créativité dans le métavers. Cette boîte à outils aide les artistes et les créateurs à mettre le pied dans le Web3.

Today, a new chapter begins.

A bridge between worlds, at the intersection of worlds, and across worlds.

This is our new challenge. Our new vision.@ElrondNetwork transforms and expands into MultiversX. pic.twitter.com/lpk8qvTu1I

