Pourquoi le chauffage au bois est écologique ?

Nous sommes des millions à avoir choisi le bois pour nous chauffer ! Un combustible écologique et économique, qui malgré tout peut avoir mauvaise réputation. En effet, dans un communiqué, l’ADEME explique ceci : « le chauffage au bois est la première énergie renouvelable utilisée en France, mais est aussi responsable de 62 % des émissions annuelles de particules fines. Une pollution de l’air qui provient essentiellement d’installations mal utilisées, mal entretenues ou trop anciennes ». Certes, le bois émet donc des fumées polluantes, mais reste plus écologique que l’électricité et le gaz, des énergies fossiles, également beaucoup moins cher. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment moins polluer en continuant d’utiliser du bois de chauffage. Et, vous allez voir que ce n’est pas très compliqué !

Les points principaux pour chauffer au bois en polluant moins !

Concrètement, les appareils anciens pollueront toujours plus que les plus récents. Une différence liée aux normes de fabrication, et de pollution qui ont évoluées lors des dernières années. Ainsi, un appareil performant et utilisé correctement émettra 10 fois moins de particules fines, et consommera 5 fois mois de bois qu’un appareil vieillissant. Côté rendement, le poêle à bois affiche de 75 à 90 % lorsqu’il est utilisé à plein régime. Pour le poêle à granulés, c’est un peu plus avec un rendement estimé de 85 à 98 %. Aujourd’hui, si vous achetez un poêle, il doit être estampillé « Flamme Verte 7* » pour qu’il soit le plus économique, et le plus écologique possible.

Comment utiliser votre poêle de manière écologique ?

Plusieurs facteurs entrent en compte lorsqu’il s’agit de brûler votre bois, sans qu’il émette trop de fumées polluantes. Voici quelques points à respecter absolument :

Le bois doit particulièrement être sec et afficher un taux d’humidité inférieur à 23 % . Un taux que vous pouvez mesurer grâce à un hygromètre. De plus, il doit avoir le moins d’écorces possible. Les écorces, vous pouvez les récupérer, les broyer puis en faire du paillage pour vos parterres de fleurs par exemple.

. Un taux que vous pouvez mesurer grâce à un hygromètre. De plus, il doit avoir le moins d’écorces possible. Les écorces, vous pouvez les récupérer, les broyer puis en faire du paillage pour vos parterres de fleurs par exemple. Les buches doivent, dans la mesure du possible, être fendues, pour brûler plus facilement, et donc émettre moins de fumées toxiques. Vous pouvez opter pour des fendeuses manuelles, pratiques, et demandant moins d’efforts physiques que le coin et la hache.

Il ne faut jamais brûler du bois de vieux meubles , des agglomérés ou du bois récupéré sur des chantiers. Les palettes peuvent être utilisées, à condition de respecter certaines mesures que nous vous expliquons dans cet article.

, des agglomérés ou du bois récupéré sur des chantiers. Les palettes peuvent être utilisées, à condition de respecter certaines mesures que nous vous expliquons dans cet article. Rentrez le bois à brûler 48 heures à l’avance.

Fournissez-vous de préférence chez un vendeur de bois local, qui respectera les conditions d’un bois prêt à brûler, ou à sécher.

Comment utiliser votre poêle à bois en réduisant votre impact écologique ?

Évitez de surcharger le foyer et privilégiez l’allumage par le haut. Ajustez le tirage pour optimiser la combustion en ouvrant toutes les entrées d’air lors de l’allumage ou du rechargement, puis réduisez-les une fois que le feu est bien établi, évitant de les fermer complètement, même la nuit. Suivez scrupuleusement les directives du fabricant pour une utilisation sûre. Assurez-vous de nettoyer régulièrement votre appareil et de vider le cendrier. Une recommandation cruciale : évitez de brûler des bûches densifiées en feu couvant en restreignant fortement l’arrivée d’air, cette consigne s’applique également aux bûches densifiées dites « de nuit ». Le non-respect de cette recommandation pourrait entraîner des émissions élevées de polluants.

Quelles sont les autres recommandations à appliquer ?

L’entretien régulier de votre poêle à bois contribue aussi à diminuer les émissions de fumées polluantes. Le nettoyage doit être réalisé au moins une fois par semaine et comprend la vitre, le foyer, le tiroir à cendre, et le pourtour du poêle. Veillez par ailleurs à ce que le joint de porte soit en parfait état, comme nous vous l’expliquons dans cet article. En outre, faites entretenir votre conduit d’évacuation (ramonage) une fois par an par un professionnel, puis plusieurs fois dans l’année, par vos propres moyens. Le dépôt de suie sur les parois du conduit entraîne inévitablement la production de fumées polluantes.

Les normes et réglementation du bois de chauffage

Sachez que depuis « le 1ᵉʳ septembre 2023, le bois vendu en bûches et en quantité inférieure à 2 m³ apparent doit être sec avec un taux d’humidité inférieur ou égal à 23 % », explique l’ADEME. Quant aux certifications concernant le bois de chauffage de qualité, les voici :

Label NF Bois de chauffage

Label France Bois Bûche

Label ONF Énergie Bois CBQ+

En choisissant des buches de bois affichant ces certifications, vous vous assurez d’un bois de qualité, mais gare, tout de même, aux arnaques qui fleurissent sur Internet. Que pensez-vous de ces conseils ? Connaissez-vous d’autres astuces pour limiter les émissions de fumées ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

