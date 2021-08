Quelles sont les villes françaises susceptibles de disparaître à cause de la montée des eaux ?

Les conclusions du rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) sont sans appel: les problèmes climatiques sont encore plus prononcés aujourd’hui qu’en 2019, année de leur dernier rapport. En effet, les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement global et la hausse du niveau des océans auraient encore augmenté.

D’après l’océanographe allemande Karina Von Schukmann, « le taux de la montée du niveau de la mer est plus rapide au cours des 100 dernières années qu’à n’importe quel moment au cours des 3 000 dernières années au moins ». Un constat d’autant plus alarmant étant donné que les chercheurs affirment que le rythme de la montée des eaux a triplé en à peine dix ans.

Plusieurs côtes françaises risquent d’être submergées dès 2050

D’après les experts, au rythme actuel des choses, cette montée des eaux pourrait encore gagner 50 cm d’ici à 2100. Néanmoins, les conséquences de cette montée des eaux seraient déjà perceptibles dès 2050. En effet, d’ici un peu moins de trois décennies, on pourrait dire adieu à plusieurs côtes françaises. En se basant sur les simulations de l’organisation de scientifiques et de journalistes américains Climate Central, la Camargue pourrait disparaître complètement sous les eaux de la Méditerranée d’ici le milieu du siècle.

L’océan Atlantique risque également de faire disparaître les côtes de l’estuaire de Gironde et Saint-Nazaire, Nantes, les rives de l’estuaire de la Loire et Noirmoutier pourraient également être engloutis, rapporte Ouest-France.

A noter qu’à l’heure actuelle, plusieurs côtes françaises ne sont protégées de l’immersion que par des digues. C’est le cas notamment du Marais Poitevin. La Rochelle pourrait également être submergée par la montée des eaux de l’Atlantique. Mais ce n’est pas tout: la ville de Rochefort en Charente-Maritime et les côtes de la région pourraient également se retrouver sous l’eau, et plusieurs dizaines de kilomètres à l’intérieur des terres pourraient également être submergés. Quant à l’île d’Oléran, seule une petite partie d’elle pourrait être épargnée.

La montée des eaux pourrait obliger de nombreux habitants à déménager

Mais les conséquences dramatiques de la montée des eaux ne s’arrêtent pas là: une élévation du niveau de la mer aurait effectivement des effets catastrophiques sur la côte d’Opale, formé par des bancs sableux, qui s’étend de Calais à Dunkerque.

Il se pourrait que les 75 000 habitants de Calais et les 88 000 habitants de Dunkerque doivent trouver refuge ailleurs, tout comme les habitants d’Ostende et de Bruges en Belgique, ainsi qu’une grande partie des résidents des Pays-Bas, des villes d’Amsterdam et de Rotterdam.

L’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique, la NOAA, déclare dans une étude que l’élévation du niveau de la mer se répercutera également sur les ondes de tempête qui risquent de causer plus de dégâts qu’auparavant. Enfin, la montée du niveau de la mer va aussi augmenter « la fréquence des inondations dues aux marées hautes », prévient les experts.