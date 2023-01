Actinhome invente des tuiles solaires en céramique invisibles qui respectent l’architecture et la nature

Les tuiles solaires sont en train de gagner du terrain sur les panneaux photovoltaïques classiques et parfois peu esthétiques. Dans certaines circonstances comme près de bâtiments classés, il est quasiment impossible d’obtenir une autorisation pour installer des panneaux solaires. Les tuiles s’avèrent alors la meilleure alternative pour profiter de l’énergie du soleil dans l’optique de produire de l’électricité, sans dénaturer l’architecture d’un quartier. De nombreux fabricants existent désormais en France et parmi eux, Actinhome, une entreprise basée à Montigny le Bretonneux (78) qui fabrique des tuiles solaires à haut rendement, basées la tuile céramique traditionnelle Nelskamp F10U. Présentation.

Les tuiles solaires Actinhome

Les tuiles fabriquées par Actinhome sont idéales lors de rénovations de toit ou de nouvelle construction. Elles peuvent également être incluses sur une toiture existante et permettre de produire de l’électricité même en cas de toiture atypique ou de bâtiments classés. Avec un visuel identique aux tuiles traditionnelles, elles procurent une possibilité intéressante à tous ceux qui souhaitent équiper leur toiture, sans toucher à son architecture, ni à sa couleur, ni à sa structure. Actinhome propose des solutions clés en main de haute qualité avec des tuiles conçue par Solarti, entreprise néerlandaise spécialisée dans l’étude, l’installation et la maintenance de centrales solaires thermiques et photovoltaïques.

Quelques données à connaître sur les tuiles solaires Actinhome

Comme nous vous l’avons dit, installer des tuiles solaires, c’est disposer d’une solution photovoltaïque quasiment invisible. Ce qui peut être un véritable atout dans des quartiers anciens ou les bâtiments peuvent être très énergivores. Les tuiles solaires Actinhome représentent 10 tuiles par mètre carré, qui ont la particularité de s’intégrer directement en utilisant la tuile originale en céramique. Un mètre carré de tuiles solaires pèse 48 kg et développe une puissance de 100 Wp au m². Le seul impératif pour pouvoir profiter de ces tuiles étant d’avoir une inclinaison minimum de 25°.

Quels sont les avantages de la tuile solaire ?

La première des qualités à installer des tuiles solaires est, bien entendu, d’économiser sur vos factures d’électricité. Et par les temps qui courent, c’est plutôt un énorme bénéfice. De plus, comme pour toute installation photovoltaïque, vous pourrez vendre votre surplus de production à l’opérateur d’électricité.

C’est également un investissement durable qui demande un certain budget, mais que vous rentabiliserez potentiellement en 25 à 30 ans, selon l’installation et la production. Avec une toiture solaire ayant une durée de vie de 50 ans, vous serez même bénéficiaire, une fois l’investissement remboursé. Ce qui n’est jamais le cas avec une toiture « inerte ».

Les tuiles solaires Actinhome sont des tuiles totalement fiables, garantissant un rendement de 80 % en 25 ans. Par ailleurs, elles sont garanties 30 ans (pour les tuiles) et 10 ans pour le reste de l’installation. L’un des autres avantages assez méconnus est sa capacité à faire augmenter la valeur de votre bien. Les maisons équipées de systèmes photovoltaïques se vendent, aujourd’hui, plus chères et plus rapidement que des maisons aux toitures classiques.

Les économies d’énergie et l’impact environnemental sont désormais des critères primordiaux pour certains futurs acquéreurs. En revanche, les tuiles solaires ne sont pas neutres en carbone, puisqu’il faut de l’énergie pour les fabriquer. Pourtant, elles réduisent grandement l’impact environnemental de votre habitation et c’est un critère de plus pour passer aux tuiles solaires ! Plus d’informations : Actihome