Bornay Wind + : une éolienne domestique pour produire de l’électricité

Les Wind+ sont des aérogénérateurs de petite taille pensés pour une utilisation domestique. Ils sont le fruit des dizaines d’années d’expérience de Bornay dans ce domaine. En effet, l’entreprise espagnole a été fondée dans les années 1970. Par leurs performances et les technologies qu’ils embarquent, ces produits sont même considérés comme les « Ferrari » des éoliennes domestiques, explique le site ecoinventos.com.

Des éoliennes polyvalentes

Les Wind+ sont équipés d’un alternateur triphasé à aimants permanents en néodyme qui procure une efficacité maximale et une tension de sortie unique de 220 Vac. Chaque turbine intègre deux régulateurs pour garantir une grande flexibilité d’utilisation, explique l’entreprise. Il est notamment question d’un régulateur MPPT pour la charge de batteries et d’une interface pour la connexion directe des appareils en fonction de leurs besoins en courant électrique, c’est-à-dire AC ou DC. On notera aussi le fait que l’on peut relier le système à un onduleur raccordé au réseau électrique. Les turbines éoliennes Bornay Wind+ sont dotées de capteurs intelligents, dont un anémomètre, pour mesurer la vitesse du vent. Selon la fiche technique, elle garantirait une production plus élevée à bas régime et l’efficacité des alternateurs atteindrait les 96 % promet la société Bornay.

Un monitoring à distance

Ce qui est également intéressant, c’est le fait que les turbines Wind + sont dotées d’un mode de protection qui s’active en cas de catastrophes naturelles. Trois systèmes de contrôles sont prévus à cet effet : un contrôleur électronique, un système de contrôle de la vitesse du vent et un autre pour la désorientation. Les paramètres sont accessibles et vérifiables en temps réel sur la plateforme Bvisual et, bientôt, via l’application Victron Energy Remote Monitoring (VRM). Parmi les informations que l’utilisateur peut suivre, il est possible de mentionner la courbe de puissance. Cette dernière étant programmable pour un fonctionnement optimal en tout temps.

Les différents modèles de la gamme

Les éoliennes Bornay Wind+ pèsent chacune moins de 50 kg et se déclinent en trois versions : la Wind 13 +, la Wind 25.2 + et la Wind 25.3 +. Celles-ci ont deux hélices en fibre de verre / carbone d’un diamètre de 2,65 m, 4,05 m et 4,05 m respectivement. Les hélices, elles-mêmes, tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Chaque turbine comporte des aimants permanents triphasés en néodyme et l’alternateur délivre une puissance nominale de 1000 W (13 +), 3 000 W (25.2 +) et 5 000 W (25.3 +). La plage de fonctionnement se situe entre 2 à 30 m/s en termes de vitesse de vent. Cependant, la vitesse maximale supportée est de 60 m/s. Enfin, sachez que ces produits de Bornay bénéficient de trois ans de garantie constructeur. Avertissement : nous n’avons pas testé cette éolienne et peu d’informations sur leur efficacité par d’éventuels acheteurs ou des utilisateurs sont disponibles. Plus d’informations : bornay.com.