Boxvana Canary : cette Tiny House en matériau composite pèse moins de 2,5T (avec plans)

Vous envisagez une annexe à votre maison, un bureau pour travailler ou un studio pour y loger vos proches âgés ? Aux Etats-Unis, comme en France depuis quelques temps, les petites maisons studios ont le vent en poupe. L’entreprise Boxvana propose de petits studios si vous avez besoin d’un petit espace supplémentaire. Le modèle Canary propose d’infinies solutions pour un bureau à domicile mobile, ou une chambre d’amis supplémentaire. Cette petite maison de 220 pieds carrés (19.5 m²), vous pouvez la transporter presque partout ! Légère et facile à manier, cette tiny-house vraiment mini peut cependant remplir de nombreuses fonctions. Découverte.

Présentation

Boxvana décrit la Canary comme une petite maison puissante conçue dans un objectif de polyvalence. Avec moins de 2500 kilos, et sur roues, elle se déplace très facilement et se transforme en bureau, studio ou espace détente au fond du jardin. L’entreprise américaine se décrit comme le constructeur d’abris durables pour le 21ème siècle.

Un matériau spécial pour la rendre légère

Le fabricant se distingue par l’utilisation d’un matériau de construction spécial nommé LitePan, composite bien plus léger que le béton, l’acier ou même le bois. C’est grâce à ce matériau que Boxvana peut se vanter d’être le fournisseur exclusif de cette technologie. Le LitePan n’est pas seulement léger, il est également ultra résistant aux tremblements de terre, ouragans ou incendies. De plus, c’est un matériau écologique et réutilisable. Ce qui lui donne finalement une allure de maison container… mais elle reste une tiny-house ! LitePan révolutionne le logement à l’échelle mondiale, et Boxvana est fier d’être son fournisseur exclusif en Amérique du Nord.

Un petit tour à l’intérieur ?

La version présentée sur les photos est une Canary réalisée sur mesure comme la plupart des modèles du fabricant. On y découvre un salon avec sol chauffant, câblé pour les panneaux solaires, une cuisine entièrement équipée (cuisinière, évier, four) et de nombreux rangements. Tout le confort d’une cuisine moderne avec un grand réfrigérateur qui fonctionne sur 12V et une cuve d’eau douce avec pompe. Pour terminer la visite du rez-de-chaussée, on y trouve une salle de bain ainsi que des toilettes à compost, une douche et des espaces de rangements encore ! En arrivant à l’étage, c’est la chambre assez spacieuse avec un lit double qui accueille les occupants.

Combien coûte la petite maison Canary par Boxvana ?

Le prix débute à 65 000 $ (60100€), bien que la version de la vidéo coûte 92 500 $ (85500€). Quelques options sont disponibles pour les férus de nouvelles technologies :

Revêtement Smartside;

Concept d’île d’arrière-cour;

Plancher chauffant radiant (1 200 $);

Système audio intelligent intégré (4 500 $);

Éclairage intelligent et contrôle du climat (3 000 $);

Panneaux solaires (1 800 $);

Préparation et installation (3 500 $).



Nous ne sommes pas certains qu’elle soit expédiée vers la France, mais vous pouvez toujours demander des renseignements directement à Boxvana via le formulaire de contact. Vous pouvez également retrouver toutes les réalisations de Boxvana en les suivant sur leur page Instagram. En revanche, si vous sentez l’âme d’un bricoleur, vous pourrez découvrir les plans de la Canary. N’est-elle pas trop mignonne cette petite maison ? Dommage qu’elle ne soit pas encore assez légère pour venir jusque chez nous !