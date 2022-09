Cinq inventions incroyablement innovantes (pour l’époque) créées par le génial Leonardo Da Vinci

Lorsque l’on prononce le nom de Leonardo Da Vinci, nous vient immédiatement à l’esprit le plus célèbre des tableaux au monde, à savoir La Joconde, ou Mona Lisa, exposé au musée du Louvre de Paris et vu chaque année par des millions de visiteurs… Pour décrire Da Vinci, on dit de lui qu’il était à la fois artiste, scientifique, organisateur de spectacles et de fêtes, ingénieur, anatomiste, inventeur, sculpteur, architecte, peintre, urbaniste, botaniste, philosophe, musicien et écrivain… S’il était un peintre génial, qui connaîtra le succès éternel grâce à La Joconde, il était aussi un inventeur hors du commun… Il aurait même pu être le plus grand inventeur de l’Histoire, mais ce qui est certain, c’est qu’il a eu un effet immense sur la technologie de son époque. Leonardo Da Vinci a laissé derrière lui d’innombrables croquis et graphiques, mais ses inventions n’ont jamais été concrétisées, faute d’intérêt à l’époque, ou de coût élevé de leurs constructions. Découvrez cinq inventions de Leonardo Da Vinci, et c’est assez surprenant !

Le parachute selon Leonardo Da Vinci

L’homme était passionné par le vol humain et il avait imaginé le parachute comme un moyen pour les hommes de flotter gracieusement dans l’air… Le parachute du génie italien avait une armature en forme de pyramide et drapée d’un matériau. A propos de son invention, Da Vinci disait que sa création permettrait à un homme de se jeter de n’importe quelle hauteur sans subir de traumatisme physique. Au XXIème siècle, la matérialisation de ses croquis a prouvé qu’il avait raison d’y croire. Mais à son époque, les matériaux disponibles étaient de mauvaise qualité et ne permettaient ni de développer une résistance à l’air suffisante, ni de freiner l’utilisateur. Il faut dire que le parachute de Da Vinci n’était pas très aérodynamique.

L’ornithoptère selon Leonardo Da Vinci

Fasciné par les oiseaux, Da Vinci adorait les dessiner, les suivre et leur emprunter des idées pour ses inventions… L’une des plus fascinantes fut l’ornithoptère, un appareil conçu qui aurait dû permettre aux humains de voler tels des oiseaux. A la différence du parachute qui permettait de sauter d’une falaise, l’ornithoptère permettait de s’élever dans le ciel depuis le sol.

L’engin ressemble à une chauve-souris géante plutôt qu’à un avion mais démontre les solides connaissances de Da Vinci dans le domaine aérodynamique… Il n’a pas été construit car les matériaux disponibles étaient bien incapables, à l’époque, de supporter le poids d’une personne en restant assez légers pour s’envoler.

La combinaison de plongée selon Leonardo Da Vinci…

Alors qu’il vivait à Venise au XVe siècle, de Vinci a inventé une idée exagérée pour repousser les navires envahisseurs : il envoyait des hommes au fond du port en costume de plongée pour faire des trous dans le corps des navires ennemis. Il aurait alors inventé un système avec un tuyau de respiration relié à une cloche flottant dans l’air. Il avait aussi ajouté des lunettes qui permettait de voir sous l’eau ! Nous ne savons pas combien d’hommes ayant testé sa combinaison sont remontés à la surface, mais il était le premier à imaginer un vêtement pour respirer sous l’eau !

La mitrailleuse selon Leonardo Da Vinci

La mitrailleuse ou mitraillette de Da Vinci aussi appelée “33 barrel-organ” n’est pas une arme au sens moderne du terme. Elle ne permettait pas de tirer rapidement plusieurs balles d’un seul canon, mais pouvait tirer par salves en utilisant le feu. Pour réaliser cette arme, l’inventeur avait disposé 11 carabines côte à côte qu’il avait fixées sur trois rectangles en métal. Il avait ensuite attaché trois de ces plaques ensemble dans une disposition triangulaire. Da Vinci disait détester la guerre et les armes, mais il avait besoin d’argent et pensait convaincre les riches propriétaires de vaincre leurs ennemis grâce à son invention. Les mitrailleuses de Da Vinci n’ont pas vraiment eu de succès… Mais il les a inventées !

Le robot humanoïde selon Leonardo Da Vinci

L’inventeur l’appelait son chevalier robotique, mais il est le premier robot humanoïde de l’Histoire. Fasciné aussi par l’anatomie humaine, Da Vinci passait des heures à pratiquer des dissections, à tenter de comprendre son fonctionnement et même à déterrer des cadavres pour essayer de comprendre ! C’est grâce à cette technique très étrange, qu’il a découvert comment fonctionnait la musculature du dos et des os. Il s’est alors dit que les mêmes principes pouvaient être appliqués à une voiture ! De ses découvertes, est né le premier robot humanoïde, qu’il semble avoir construit lui-même… Il l’a parfois utilisé lors de fêtes données chez son riche mécène, Lodovico Sforza. Les croquis ont plus tard, été utilisés par la NASA mais aucune trace du robot de Da Vinci n’a été retrouvée.

Les Machines de Léonard de Vinci Laurenza, Domenico (Auteur)